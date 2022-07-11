«Деменция, конечно, маленькая убийца». Исповедь внучки, чья бабушка стала забывать людей и прошлое

Мы тогда еще каждое лето гостили у моей бабы Гали в доме. И ходили на лавочку до коров или после, но после редко.

Такая старость меня немного пугала. Ну не хотелось мне вот так однажды кусать бородку себе, сидя у старого заборчика. Я бы хотела оказаться на море. Жить у бирюзовых вод, ходить в белых льняных штанах и варить джемы из айвы, как героиня книг Эльчина Сафарли.