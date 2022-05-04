40 тысяч заявлений на новые детские выплаты подали новосибирцы с начала мая

За первые дни мая жители Новосибирской области подали уже около 40 тысяч заявлений на новые детские выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

— 1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. В первые дни мая специалистами ПФР региона принято уже порядка 40 тысяч заявлений. Большая часть поступила в электронном виде через портал госуслуг, — сообщили в ПФР.



Срок рассмотрения заявлений — 10 рабочих дней, но его могут продлить, если родители вовремя не предоставят нужные документы.