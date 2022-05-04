40 тысяч заявлений на новые детские выплаты подали новосибирцы с начала мая
Президентские пособия на детей от 8 до 17 лет рассчитаны на малообеспеченные семьи
За первые дни мая жители Новосибирской области подали уже около 40 тысяч заявлений на новые детские выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
— 1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. В первые дни мая специалистами ПФР региона принято уже порядка 40 тысяч заявлений. Большая часть поступила в электронном виде через портал госуслуг, — сообщили в ПФР.
Срок рассмотрения заявлений — 10 рабочих дней, но его могут продлить, если родители вовремя не предоставят нужные документы.
Как уточнили в ПФР, пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от месяца подачи заявления. То есть семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца — апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. Такой порядок установили до 1 октября. Выплатной период — до 25 числа каждого месяца.
Новые пособия на детей от 8 до 17 лет рассчитаны на малообеспеченные семьи. Выплаты зависят от дохода семьи, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%, в Новосибирской области это 6619 рублей в месяц.
Если с учетом этой выплаты доход семьи всё равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то будет назначен максимальный размер пособия в 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
Как следует из данных Пенсионного фонда России, прожиточный минимум на ребенка в 2022 году в Новосибирской области —
Выплаты будут идти из федерального и регионального бюджетов. Федеральный должен покрыть 78% затрат, региональный — 22%.
В 2022 году из областного бюджета на выплаты потребуется более 2,7 миллиарда рублей, на 2023–2024 годы ежегодно в размере 3,6 миллиарда рублей.
Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. О том, как МРОТ и прожиточный минимум влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году