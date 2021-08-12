Смешная колонка сибирячки о родах. Муж боялся, что ребенка перепутают в роддоме, и наклеивал на сына переводку

Поскольку беременность моя протекала тяжело, рожать мне надлежало в роддоме № 5 города Барнаула (тогда это был краевой перинатальный центр). Госпитализировали меня за три недели до предполагаемых родов, но ребенок решил появиться на свет на 2 недели раньше. Я вообще-то не поняла, что рожаю. Просто примерно в 12 часов ночи у меня начали «отваливаться» почки и спина. Но я ж умная, знаю, что у меня острый пиелонефрит. К первому часу ночи почки грозились вылезти из спины и сбежать. Меня так скрутило, что я решила идти к медсестре. Иду. Нет, ползу по коридору. Звоню мужу на сотовый, говорю, что помираю, так как почки отказывают, и чтобы ко мне ехал.

Доползаю до двери дежурной медсестры. Стучу. Медсестра сонная выглядывает из темноты и говорит: «Ты чего тут? Нечего ночами шастать. Почки болят? Ну, на, выпей лекарство, утром, наверное, рожать будешь». Я нежно ей тогда в ответ: «Сами пейте это лекарство! Я помру тут в коридоре! И вообще муж мой уже едет, прибьет вас за лекарство». Медсестра куда-то ушла и привела врача (наверное, акушерку). Минут так через 10, а это уже во втором часу ночи, осмотрев меня на кресле, врач объявила, что я рожаю и раскрытие уже очень большое. Я позвонила еще разок мужу. Он уже летел из Новоалтайска в Барнаул на крыльях счастья (на моей любимой «Тойоте-Виндом»), собирая по пути все патрули ДПС и кочки с ямами старого Барнаульского моста. Оказалось, что у меня стремительные роды, потому всё было быстро и непредсказуемо и страшно смешно.