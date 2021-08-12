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Марина Беркутова

Учитель-логопед
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Марина Беркутова

Учитель-логопед

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Смешная колонка сибирячки о родах. Муж боялся, что ребенка перепутают в роддоме, и наклеивал на сына переводку

Опыт Марины Беркутовой говорит, что роды могут быть очень веселыми

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Для некоторых мужчин родильное отделение кажется палатой из фильмов ужасов. Но муж Марины всё же захотел самостоятельно перерезать сыну пуповину

Для некоторых мужчин родильное отделение кажется палатой из фильмов ужасов. Но муж Марины всё же захотел самостоятельно перерезать сыну пуповину

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Сибирячка рассказала о сервисных родах в присутствии мужа

Пандемийный год лишил многих сибирячек возможности рожать в присутствии мужа на так называемых сервисных родах. Часто люди, однако, выступают против присутствия мужчин на родах, прибегая к самым разным отговоркам. Но так ли на самом деле всё страшно в том самом таинственном родильном зале? Сибирячка Марина Беркутова рассказала о своем опыте родов, над которым она до сих пор посмеивается, зато муж видел первые минуты жизни их сына. Далее — от первого лица.

Думаю, что многим родителям есть что вспомнить и есть над чем посмеяться. Мой рассказ начинается так. В далеком 2001 году я сообщила мужу радостную новость о беременности. Мы, набравшись терпения, стали ждать нашего первенца. Муж принял решение присутствовать на родах, всячески мне помогать.

Я была только за, поэтому муж с особым рвением стал искать информацию о родах и готовиться к видеосъемке сокровенного процесса. Информацию он получал из разных источников. Она лилась к нему рекой от шокированных нашим решением родственников, от наших друзей-медиков, из книг и, конечно же, из различных баек с просторов интернета. Ближе к девятому месяцу моей беременности у мужа наступил момент особого просветления. Тогда мне было сказано, что теперь он знает всё о родах. Это значит, что он сам как заправский акушер может принять сына. Я отказалась от этой идеи.

Слегка расстроившись, муж мне тогда заявил, что с вероятностью 50% в роддоме могут перепутать нашего сына с каким-нибудь другим дитем и выдать нам не того. Он сообщил, что в Америке новоявленный папаша клеит на новорожденного специальную несмываемую наклейку, полученную им от предусмотрительных медиков. Но вот же засада — у нас таких наклеек папашам не дают! Эту проблему надо решать. Он решал-решал, но никаких специальных наклеек не раздобыл. Зато наклеек-переводок (вкладышей от простых детских жвачек) нашлось предостаточно.

Поскольку беременность моя протекала тяжело, рожать мне надлежало в роддоме № 5 города Барнаула (тогда это был краевой перинатальный центр). Госпитализировали меня за три недели до предполагаемых родов, но ребенок решил появиться на свет на 2 недели раньше. Я вообще-то не поняла, что рожаю. Просто примерно в 12 часов ночи у меня начали «отваливаться» почки и спина. Но я ж умная, знаю, что у меня острый пиелонефрит. К первому часу ночи почки грозились вылезти из спины и сбежать. Меня так скрутило, что я решила идти к медсестре. Иду. Нет, ползу по коридору. Звоню мужу на сотовый, говорю, что помираю, так как почки отказывают, и чтобы ко мне ехал.

Доползаю до двери дежурной медсестры. Стучу. Медсестра сонная выглядывает из темноты и говорит: «Ты чего тут? Нечего ночами шастать. Почки болят? Ну, на, выпей лекарство, утром, наверное, рожать будешь». Я нежно ей тогда в ответ: «Сами пейте это лекарство! Я помру тут в коридоре! И вообще муж мой уже едет, прибьет вас за лекарство». Медсестра куда-то ушла и привела врача (наверное, акушерку). Минут так через 10, а это уже во втором часу ночи, осмотрев меня на кресле, врач объявила, что я рожаю и раскрытие уже очень большое. Я позвонила еще разок мужу. Он уже летел из Новоалтайска в Барнаул на крыльях счастья (на моей любимой «Тойоте-Виндом»), собирая по пути все патрули ДПС и кочки с ямами старого Барнаульского моста. Оказалось, что у меня стремительные роды, потому всё было быстро и непредсказуемо и страшно смешно.

Муж на цыпочках просочился в палату, и ему сообщили, что он приехал вовремя. Пока мой благоверный метался в поисках нужного ракурса и таскал камеру со штативом по всей палате, мне прокололи пузырь, и у меня отошли воды. В перерывах между операторскими мучениями муж страдал за меня и честно пытался массировать мне спину, бегал приседать со мной. В третьем часу я рожала. В начале четвертого, утром, мой большой богатырь родился.

Моему «заправскому акушеру» дали перерезать пуповину, а я увидела, что сын родился волосатым, с огромными бакенбардами. Я поняла, что я никогда и ни с кем его не перепутаю. Ребенка положили на весы — 4,3 кг и 59 см! После того как сына измерили и оставили на некоторое время на весах, муж начал суетиться рядом с ним, пытаясь прилепить на ребенка наклейку-переводку. Он так сокрушался, что сын в смазке и наклейка не лепится. И это было настолько смешно, что я хохотала через «не могу», а медики просто стонали от хохота. Насмеявшись, вспомнили, что ребенка надо дать мне, и я наконец-то приложила сына к груди. Таких эмоций я не испытывала в жизни... Вот оно счастье-то... Потом уже и муж выскочил куда-то вместе с камерой, а вернулся уже без нее, но с двумя большими пакетами, которые отдал медикам. А меня с сыном покатили в послеродовую палату. По дороге в палату смеялись все. На следующий день муж мне рассказывал, что женщины-медики настойчиво звали его в свою команду ведущим акушером-оператором.

Недавно мы запустили рубрику, которая будет полезна мамам и будущим мамам. Из нее вы узнаете всё важное о родах, беременности и материнстве.

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