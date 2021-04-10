Исповедь приемной мамы: «Сначала дочка пахла чем-то казенным и говорила трехэтажным матом»

Формально Стеша еще не удочерена: Мария оформила над ней опекунство и забрала домой. Дальше родитель, как правило, сам выбирает, оставлять ли ребенка в этом статусе или по документам становиться полноценным родителем приемного малыша. Мария решила пойти по второму пути. Недавно биологических родителей Стеши лишили родительских прав. Мария надеется, что к осени вся бумажная волокита закончится и Стеша станет ее дочкой на все 100%.



Сыновья Марии приняли сестренку хорошо. Старшего готовить к ее появлению начали заранее:



— Когда мысль только поселилась, я начала потихоньку говорить, что скоро у него появится сестренка. Старший уже видел меня с животом, когда я была беременна младшим, поэтому иногда подходил, гладил меня по животу и говорил: «Вот, животик растет, скоро сестренка будет», — смеется Мария. — Потом я показывала ему ее фотографии, и он как-то не задавал вопросов, как это так внезапно она появится. А когда мы взяли Стешу, они сами между собой, что дочка, что сын старший, стали разговаривать. Она говорит: «Я когда была в другом городе, у меня были такие кроватки». И он говорит: «Ты когда была в другом городе, мы тут то-то и то-то». Ну и мы не стали рушить это, всё честно, она была в другом городе. После она как-то мне задала вопрос: «Мама, а как ты меня нашла?» Я говорю: «Мама сильно хотела доченьку, искала, искала и нашла. И ты меня увидела и узнала, что я твоя мама».

