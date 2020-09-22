Как живёт водитель бензовоза, страшно обгоревший на Бердском шоссе. Незнакомцы перевели семье 400 тысяч

Как Денис провёл два месяца в реанимации

Денис и Ольга жили на Первомайке в ипотечной квартире, растили трёх дочек, как и все, строили планы на будущее. Пока не произошла страшная авария, которая резко изменила жизнь семьи Стёпиных. Денис работал на бензовозе в транспортной компании. В августе 2017-го, во время очередного рейса, у машины лопнуло колесо, и бензовоз загорелся.



— Молитесь, чтобы он вышел из этого шокового состояния. 55% тела — глубокие ожоги. Мы не даём никаких прогнозов, — сообщили Ольге врачи, когда она приехала в больницу.

Так началась тяжёлая страница в жизни семьи. Ольга и мама Дениса круглосуточно, по очереди дежурили в реанимации. В тот момент Ольга была в декрете (младшей дочери было чуть больше года), поэтому приходилось крутиться.



— Я ухаживала днём, а мама Дениса была там ночью. Детей ночью ведь не оставишь, — говорит Ольга. — В выходные уже по возможности — кто-то днём, кто-то ночью.

Денису сделали несколько операций по пересадке кожи. Через два месяца его перевели из реанимации в палату. Как только он сумел встать и пройти на ходунках от двери до кровати, начали готовить к выписке. О том, что восстанавливаться придётся не меньше года, врачи предупредили сразу.

