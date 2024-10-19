«Я ревела от радости»: суд оставил сына Прилучного с матерью на время разбирательств

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Стали известны новые подробности судебных разбирательств Агаты Муцениеце и ее бывшего супруга Павла Прилучного. Выяснилось, что на период рассмотрения дела их сын Тимофей будет жить с мамой, — об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на представительницу Муцениеце.

— У нас сегодня очень важная победа. Место жительства Тимофея на период рассмотрения дела в суде определено местом жительства мамы, — приводит издание слова юриста Натальи Мелешкиной.

Судебное заседание прошло в пятницу, 18 октября. Сама Агата Муцениеце также прокомментировала итоги заседания в своих соцсетях.

— Я сейчас ревела от радости, не могла никак остановиться, — сообщила бывшая жена Прилучного.

Муцениеце также отметила работу своего адвоката. Она заявила, что у нее несколько раз было желание «просто все бросить и сдаться», но благодаря силам юриста «все сложилось».

— Я очень надеюсь на какую-то благочестивость второй стороны, какую-то честность и человечность. И надеюсь, что Тиму просто привезут домой, потому что так решил суд и так сейчас будет лучше, — сказала экс-супруга актера.

Бывшая жена Павла Прилучного также заявила, что во время процесса не понимала, «почему нельзя все решить мирным путем».

— Поэтому записываю видно, чтобы все просто это знали. Что я хочу мира, — сказала Агата Муцениеце. — Хочу, чтобы бы все перестали лить яд, что-то доказывать, отсуживать и так далее. Просто выполняли свои обязанности, следовали закону и жили дружно. Это единственное мое желание. И чтобы Тиму перестали держать и рвать его на части.

Недавно Агата Муцениеце призналась, что ее сын не живет с ней с августа: Тимофей переехал к Павлу Прилучному. Летом стало известно, что актер намерен через суд добиться опеки над детьми от бывшей жены — в случае проигрыша она будет платить алименты.

На сайте «Мосгорсуда» сказано, что последнее заседание состоялось 18 октября. Сейчас состояние дела указано как «приостановлено».