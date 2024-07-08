Павел Прилучный намерен забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце — актер подал иск в суд

Актер хочет через суд добиться права опеки над Тимофеем и Мией Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Актер Павел Прилучный намерен через суд добиться опеки над детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце. Информация о поданном иске есть на сайте «Мосгорсуда».



29 августа состоится заседание, на котором дети: 11-летний Тимофей и 8-летняя Марина выберут, с кем из родителей хотят жить. По информации телеграм-канала Mash, если они выберут отца, то Агата будет обязана выплачивать алименты.

Напомним, что конфликт между бывшими супругами длится уже длительное время. По версии Муцениеце, бывший супруг отказывается платить алименты и только изображает примерного отца. Актриса опубликовала у себя в соцсетях видео, где рассказывает, чем именно она недовольна в поведении Павла. Прилучный сохраняет молчание и не выходит в Сеть с заявлениями.

О проблемах после развода рассказала и певица Пелагея, их общую дочь бывший муж не пустил за границу на отдых в Турцию. Он запретил выезд маленькой девочке, Тася узнала об этом только в аэропорту и заплакала. Подобный поступок бывшего Пелагея связывает с проигранным судом. Недавно суд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребенка.