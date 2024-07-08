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Он и она обзор Павел Прилучный намерен забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце — актер подал иск в суд

Павел Прилучный намерен забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце — актер подал иск в суд

В случае проигрыша актриса будет платить алименты

1 650
38 комментариев
Актер хочет через суд добиться права опеки над Тимофеем и Мией

Актер Павел Прилучный намерен через суд добиться опеки над детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце. Информация о поданном иске есть на сайте «Мосгорсуда».

29 августа состоится заседание, на котором дети: 11-летний Тимофей и 8-летняя Марина выберут, с кем из родителей хотят жить. По информации телеграм-канала Mash, если они выберут отца, то Агата будет обязана выплачивать алименты.

Напомним, что конфликт между бывшими супругами длится уже длительное время. По версии Муцениеце, бывший супруг отказывается платить алименты и только изображает примерного отца. Актриса опубликовала у себя в соцсетях видео, где рассказывает, чем именно она недовольна в поведении Павла. Прилучный сохраняет молчание и не выходит в Сеть с заявлениями.

О проблемах после развода рассказала и певица Пелагея, их общую дочь бывший муж не пустил за границу на отдых в Турцию. Он запретил выезд маленькой девочке, Тася узнала об этом только в аэропорту и заплакала. Подобный поступок бывшего Пелагея связывает с проигранным судом. Недавно суд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребенка.

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Павел Прилучный Агата Муцениеце Развод Опека над детьми Суд
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Комментарии
41
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8 июля 2024, 13:28
и не выходит в сеть с заявлениями)))
Марго. Вредная
8 июля 2024, 13:41
А дети то его новой жёнушке нужны? Это же мачеха получится, а они все злые, как мы знаем из сказок и из реальной жизни. Так зачем детям такая радость? С матерью дети должны оставаться, без вариантов.
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