«Просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын не живет с ней с конца лета

Актриса делится событиями из жизни у себя на канале Источник: телеграм-канал AgataMucenieceLife











Агата Муцениеце призналась, что ее сын Тимофей не живет с ней с августа: мальчик переехал к отцу — Павлу Прилучному. Актриса написала в своем телеграм-канале большой пост, в котором поделилась переживаниями и последними событиями, которые происходят в ее семье.

— Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время всё покажет, — написала бывшая жена Павла Прилучного.

Актриса опасается привозить дочь Мию на остаток каникул к отцу, но верить в то, что и девочку настроят против матери, не хочет. Агата заявила, что не хочет воевать и не станет оказывать давление на детей.

— Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! — написала актриса.