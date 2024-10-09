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Семья Звезды в шоке обзор «Просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын не живет с ней с конца лета

«Просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын не живет с ней с конца лета

Бывшая жена Павла Прилучного заявила о проблемах с сыном

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30 комментариев

Актриса делится событиями из жизни у себя на канале

Агата Муцениеце призналась, что ее сын Тимофей не живет с ней с августа: мальчик переехал к отцу — Павлу Прилучному. Актриса написала в своем телеграм-канале большой пост, в котором поделилась переживаниями и последними событиями, которые происходят в ее семье.

— Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время всё покажет, — написала бывшая жена Павла Прилучного.

Актриса опасается привозить дочь Мию на остаток каникул к отцу, но верить в то, что и девочку настроят против матери, не хочет. Агата заявила, что не хочет воевать и не станет оказывать давление на детей.

— Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! — написала актриса.

Напомним, что конфликт между бывшими супругами продолжается уже длительное время. Павел Прилучный намерен через суд добиться опеки над детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце. В случае проигрыша актриса будет платить алименты. Последнее заседание было около недели назад, Муцениеце назвала его адом. Окончательное решение суд пока не вынес, поэтому борьба за Мию и Тимофея продолжается.

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Комментарии
32
Житель городка
54 минуты
А у сантехника Потапова дочь ушла жить к бойфренду..... Хотя кого это заинтересует.
Голая правда
41 минута
На месте детей этой семьи я бы уже давно подала встречный и иск и так же наняла бы адвоката. На предмет манипулирования, на предмет личного оскорбления.
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