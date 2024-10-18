«Я буду беспощадна»: Полина Гагарина заставила полный зал «Сибирь-Арены» танцевать — репортаж с концерта

Шоу певицы организованы на высоком уровне Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Новосибирске на площадке новой ледовой арены 17 октября прошел концерт Полины Гагариной, который вошел в программу тура по стране под названием «Навсегда». Артистка собрала полный стадион — люди подготовились заранее и раскупили почти все билеты. К слову, их стоимость в VIP-ложе доходила до 15 тысяч рублей. Как звезда поражала гостей яркими нарядами и заставила зал подняться со стульев и пуститься в отрыв — читайте в репортаже НГС.

Все на концерт

Концерт исполнительницы был запланирован на 20 часов. После 19 к новой ледовой арене начали стекаться поклонники — молодые девушки и парни, пары средних лет, семьи с детьми и даже пенсионерки. Одна из спешащих на концерт сибирячек, 65-летняя Татьяна Семеновна, призналась: больше всего ей нравится сильный голос исполнительницы.

Из-за предстоящего концерта в направлении «Сибирь-Арены» собралась традиционная для таких мероприятий пробка, но не глухая — машины хоть и медленно, но продвигались к цели. У турникетов люди спокойно проходили досмотр и отправлялись занимать свои места. Работники ЛДС в этот раз, в отличие от концерта группы «Руки вверх», хорошо справлялись с обязанностями, не задерживали гостей и помогали им пройти досмотр быстрее.

Послушать Полину Гагарину приходят люди разных возрастов Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Зачем вы тут толпитесь — соседние турникеты свободные, проходите туда, — громко призывала к порядку женщина в объемном парике и форме охранника.

В зале тем временем в свете софитов рассаживались нарядные гости — многие дамы на каблуках и в красивых платьях, мужчины в рубашках. Впервые на концерте в новом ЛДС я заметила, что фан-зоны и зоны танцпола нет — все уставлено стульями. Самые счастливчики проходили почти к самой сцене и занимали места прямиком перед ней. Усевшись, гости ставили возле себя огромные корзины и букеты цветов — исполнительница их очень любит.

На концерте царила душевная атмосфера Источник: Настасья Медведева /NGS.RU

Выступление началось в 20:20 вместо заявленных 20 часов, что считается нормой для подобных мероприятий. На экранах появился яркий видеоряд про жизнь и ее ценность, про путь Гагариной и прекрасный мир вокруг. Наконец звезда предстала перед новосибирцами в сопровождении музыкантов и танцоров в нежном платье на фоне огромных цветов, и публика загудела. Гагарина исполнила первую композицию «Навсегда». Такое название носит и одноименное шоу, которое артистка презентовала в 2023 году.

Гагарина предстала перед гостями в нежном платье на фоне цветов Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Во время исполнения первых 3-4 композиций зрители внимательно слушали, а танцевать не спешили. Возможно, они еще не разогрелись, стеснялись или просто не слишком хорошо знают песни из нового репертуара звезды. Когда Полина пыталась призвать гостей петь самостоятельно, никто не смог пропеть ни слова.

– Я обожаю творчество Гагариной. Но эти песни слышу в первый раз, – недоуменно пожала плечами зрительница Татьяна.

Гагарина с командой танцоров почти сразу начала удивлять публику очень хорошей физической формой — звезда выглядит потрясающе и исполняет сложные танцевальные па наравне с танцорами, умудряясь петь без фонограммы.

У артистки очень часто менялись наряды Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











А еще Полина удивила гостей постоянной сменой нарядов. Казалось бы, только что мы заметили певицу в нежном платье, и вот она уже в белом летящем костюме, напоминающем облачение амазонки. Затем следует яркий видеоролик, все следят за происходящим на экране, а на сцене новый образ Полины — в красной коже. Дальше на команде в течение вечера наблюдаем золотистые и серебристые мини-платья и костюмы, футуристичные наряды в оттенке металлик, вечерние платья в пол, и многое другое.

Некоторые гости заплатили за билет 15 тысяч рублей Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Не удивительно, что цена билетов довольно высокая (самые дешевые места, расположенные на «галерке», можно было купить за 2 тысячи рублей, самые дорогие доходили до 15 тысяч рублей) — страшно представить, каких баснословных денег стоят одни только наряды звезды и ее танцоров.

Яркое шоу

После нескольких песен из нового репертуара последовали более известные публике хиты. Во время треков «Бабочки» и «Солнце взойдёт» часть зрителей уже начала нетерпеливо ерзать на своих местах, а некоторые соскочили и стали пританцовывать. Сама Полина и ее команда на сцене демонстрировали высокий уровень хореографии. Вообще было видно, что к выступлениям коллектив готовится тщательно — костюмы яркие, дорогие и фееричные, видеоряд и звук — на высоте, никаких лишних заминок и проволочек, все выверено буквально по секундам. И это несмотря на то, что сама Гагарина прилетела в Новосибирск буквально в последний момент. Она сама призналась в этом со сцены.

Старые хиты Гагариной больше знакомы людям Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











– «Сибирь-Арена» такая красивая! Красивые вы. Солнечная погода. Это всё не просто так, — обратилась к новосибирцам она. – Я немного не выспалась, но уже как будто бы зарядилась. Прилетела прямо вот сейчас, буквально с корабля на бал. И это прекрасно, от этого чувствуется особенный драйв. И мы очень хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось.

+2

Гости ответили ободряющими возгласами, а когда Полина предложила немного пошуметь, согласились. В проход начали пробираться самые активные зрители и устраивать танцы прямо между рядов. Тем временем, песни звучали всё более знакомые людям. Во время композиции «Смотри» к сцене потянулись первые вереницы из благодарных поклонников с цветами. Было заметно, как певица рада таким презентам.

Певица оценила новую арену и сделала комплимент сибирякам Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











– Я вас не слышу, – сообщила одной из поклонниц Полина, принимая у нее букет и показывая на наушник. – Но спасибо вам огромное, мне очень приятно. Я, вы, наверное, знаете, люблю всякие такие вредности, гадости, – пошутила исполнительница о своей слабости к букетам.

Композиция с воспитанницами получилась трогательной Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Очередь дошла до одной из первых композиций, которая принесла Гагариной известность, «Колыбельной». Ее артистка исполнила вместе со своими ученицами — юными жительницами Новосибирска Варварой Глуховой и Екатериной Кретовой, которые участвовали в проекте «Голос. Дети». Все три артистки вышли на сцену в красивых белых платьях, при этом наряд Полины напоминал очертания лебедя. После выступления в белых трогательных нарядах на фоне реалистичной анимации с космосом, Гагарина обняла своих воспитанниц.

– Передавать свои знания, свои умения, свое мастерство – это то, что вдохновляет меня и приносит радость, – призналась исполнительница.

Танцы в разгаре

После этой композиции Полину снова буквально засыпали цветами, а затем началась настоящая дискотека.

Поклонники завалили артистку цветами Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











— Сейчас я буду беспощадна. Встаем! Давайте, все-все-все! — скомандовала певица, и зал послушно поднялся.

В репертуаре, наконец, последовали самые известные хиты — «Нет», «Шагай», «Драмы больше нет». Композиции были всем знакомы, хотя и звучали порой в новых аранжировках. Люди уже не стеснялись и танцевали возле сцены, в проходах, прямо в рядах возле своих мест.

Ближе к концу выступления танцевали почти все Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Во время композиции «Обезоружена» освещение приглушили, весь зал включил фонарики и исполнил первый куплет фактически без голоса Гагариной. Уютная и домашняя атмосфера растрогала исполнительницу.

Исполнять «Кукушку» Гагарина вышла в белом платье в пол. Зал окрасили красным, а зрители снова вооружились фонариками и подпевали звезде, надрывая голоса и стараясь вытянуть высокие ноты любимой еще со времен Цоя композиции.

Завершилось выступление композицией «Спектакль окочен» Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Завершилось выступление композицией «Спектакль окочен», что довольно символично и логично. Новосибирцы отожгли под хит, а Полина представила всем свою команду — музыкантов и танцоров, еще раз поблагодарила горожан за то, что пришли, и красиво завершила выступление. Команда поклонилась зрителям в театральных масках.

Довольные сибиряки неспешно, без потасовок и давок, тронулись на выход. Пробок в направлении от ЛДС мы не заметили — гости не спешили расходиться и разъезжаться по домам. Многие еще какое-то время толпились у выхода арены, делились впечатлениями от концерта и напевали любимые и популярные хиты. Компания разгоряченных парней, видимо, будучи немного навеселе, громко распевала «Спектакль окончен».

Выступление очень понравилось фанатам артистки Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Очень яркая певица и классная команда. Четкий звук, живое исполнение, отличная хореография, красивые костюмы! В зале присутствовали люди разного возраста, что подтверждает, насколько творчество Полины затрагивает каждого зрителя, — поделилась впечатлениями о вечере с НГС поклонница Гагариной Наталья.