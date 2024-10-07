Водолеям — быть терпеливее, Весам — прибыль: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Для многих неделя будет благоприятной Источник: flux.dev











В октябре осталась пара теплых дней, которые сменят морозы и снегопады. Но пока еще есть время, чтобы насладиться осенью: сходить на прогулки, собрать последний урожай на дачах или даже устроить посиделки на свежем воздухе. Но важно не забывать и о повседневных делах и работе. Для тех, кто планирует неделю с 7 по 13 октября, и при этом прислушивается к мнению звезд, НГС составил гороскоп на эти семь дней.

Овен

Не отсиживайтесь в углу, проявите активность на работе. И руководство постарается пойти вам навстречу, создать благоприятные условия, вам останется лишь действовать. В четверг постарайтесь быть предельно внимательным с документацией, чтобы не допустить искажений и ошибок. В пятницу будьте осторожны в высказываниях и постарайтесь не вести пустые разговоры. В выходные лучше обойтись без шумных компаний.

Телец

На этой неделе не стоит расслабляться, иначе вы не справитесь с запланированными делами. Хочешь — не хочешь, придется сосредоточиться. Будьте внимательны к новостям, одна из них может открыть для вас новые возможности. В среду необходимо проявить решительность и твердость, даже если кто-то будет пытаться изменить ваше мнение. В пятницу у вас может быть небывалый подъем работоспособности, вы многое сможете успеть сделать, если не потратите день на развлечения, что тоже вполне вероятно.

Близнецы

Решения, от которых зависит ваше будущее, принимайте самостоятельно, не прислушивайтесь к советам окружающих. Ваша ситуация нестандартна, но вас ждет успех, вы на правильном пути — уверяют звезды. Снизьте немного темп и объем работы, больше занимайтесь творчеством. Примите участие в разработке нового проекта, он обещает быть прибыльным. Оставьте больше свободного времени для себя.

Рак

На этой неделе у вас появиться возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе, но это не повод, чтобы задирать нос. Вам нужно сосредоточиться на главных вопросах, так вы можете достичь высоких результатов и практически реализовать все намеченное. Не отказывайтесь от помощи друзей и советов коллег. В выходные к вам нагрянут гости.

Лев

На этой неделе не стоит расслабляться на работе и затягивать сроки, иначе вероятны конфликтные ситуации. Вам необходимо сосредоточиться на самом главном, оставив в покое не столь значимые мелочи. Вам понадобятся силы и энергия для реализации ваших идей и планов. В четверг может прийти не самая приятная новость, вы можете узнать, что вас обманывают. В пятницу постарайтесь оградить себя от ненужных контактов. В выходные не сидите дома, выбирайтесь в гости к друзьям.

Дева

На этой неделе вы будете методично и уверенно двигаться вперед, так как возникнут перспективы для осуществления давно задуманного. В решении важных вопросов старайтесь идти не напролом, а в обход. Только не бросайтесь в крайности, иначе практически все результаты будут сведены на нет. На среду не стоит планировать свиданий, вы сейчас слишком сосредоточены на работе, новый знакомый будет только раздражать.

Весы

Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю, так что лучше сразу приготовиться к возможности некоторых изменений. Спонтанность — это не так и плохо. Не исключено, что вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст полезный опыт. В пятницу вы можете улучшить свое финансовое положение. В своей деятельности не бойтесь новизны, так как перемены обернутся для вас благом.

Скорпион

Вы энергичны и полны решимости довести начатое дело до конца. Загадайте желание и, если оно искренне, то непременно сбудется. Наступает благоприятное время для работы и любви. Могут открыться новые возможности, используйте этот момент. Неделя благоприятна для новых контактов, налаживания нужных связей и заключения удачных сделок. Вы ощутите прилив сил и уверенности в себе. Возможны благоприятные изменения в судьбе.

Стрелец

Вы сами должны расставить нужные вам акценты на этой неделе. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. В среду не злоупотребляйте своим влиянием, и перед вами откроются новые возможности. Постарайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их мнению, может быть, вам стоит изменить восприятие создавшейся ситуации. Не забудьте заглянуть в выходные к пожилым родственникам, проведите время с детьми.

Козерог

На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. При этом совершенно не обязательна смена работы, просто появится другая тема или даже целое направление. Примите помощь коллег, так вы быстрее освоитесь. В конце недели вы почувствуете внезапную смену ритма. Вместо напряжения придет легкость, откроется второе дыхание. Можно задуматься о покупке новой машины или расширении жилплощади. В выходные дни могут раскрыться тайны вашего давнего прошлого.

Водолей

Несмотря на большое количество самых разных дел, неделя все же не покажется вам напряженной. Старайтесь добиться гармонии с собой и полного спокойствия в душе. Желательно повременить с серьезными решениями и откровенными разговорами. Старайтесь быть терпеливее, лучше избегать споров с коллегами и с начальством. В среду будут удачными поездки и командировки. В четверг лучше не намечать деловых встреч. В выходные не увлекайтесь несбыточными и излишне экстравагантными идеями.

Рыбы

Вас могут посетить грустные мысли, не поддавайтесь депрессии и тоске. Найдите новые увлечения, познакомьтесь с интересными людьми. Впрочем, и дома вы сможете отдохнуть от тревожных мыслей. Примите ванну, посмотрите романтический фильм или добрую комедию. В субботу или воскресение загляните к друзьям, и вы узнаете что-то интересное. Наиболее благоприятным для вас днем будет пятница, неблагоприятным — вторник.