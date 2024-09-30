Максимальная осторожность: астролог дала советы на день солнечного затмения

Увидеть затмение получится только в южной Америке Источник: Максим Серков / NGS42.RU











2 октября состоится кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдать за ним на территории России не получится, явление будет видно в Южной Америке. В астрологии считается, что затмение меняет энергетику дня и оказывает влияние на людей. Подробнее об этом рассказала астролог Илона Мэй.

Общая информация

Солнечное затмение состоится 2 октября в 21:45 по московскому времени в знаке Весы. Его влияние продлится примерно до 9 октября.

— В этот период нужна повышенная осторожность. Напоминаю, что в это время кармический фон в жизни очень силён. Обычные ситуации, в которых вас провоцируют или вы сами вдруг ведёте себя неадекватно, вряд ли будут обычными, скорее, с серьёзными кармическими уроками, — пишет Илона Мэй в своей группе «Астрология Счастья» во «ВКонтакте».

Основные темы, которые могут подниматься в период солнечного затмения — справедливость и правосудие, отношения всех форматов (любовные, деловые, семейные, дружеские), брак, красота, гармония и баланс. Они могут быть искажены под влиянием планеты Лилит.

— Хозяйка затмения, Венера, находясь в знаке Скорпиона, лишь усилит все эти искажения и усложнит восприятие этих тем. Но, к счастью, она окажется в чудесной гармоничной фигуре, поэтому будет шанс на конструктивные результаты при наличии разумности и сдержанности, — отметила Илона Мэй.

Советы на затмение

Астролог отмечает, во время затмения нужно беречь отношения, которые дороги для человека. Стоит избегать конфликтов, ультиматумов и ссор. Старайтесь искать компромиссы, сохранять баланс, быть терпеливыми, лояльными и деликатными. Илона Мэй советует подбирать слова и действовать дипломатично.

— Но если у вас давно созрела ситуация, когда отношения стали токсичными, которые разрушают вас или не дают быть собой, развиваться дальше по жизни, то затмение поможет поставить в них точку. Тогда нужно иначе реагировать — перестать угождать тому, кто вас разрушает, выбирать себя, искать внутренний баланс, решимость освободиться от тяжёлых уз. Но при этом действовать, как дипломат высшей категории — не обострять, а выстраивать умные ходы, чтобы разойтись мирно, защищая то, что вам дорого, — подчеркивает астролог.

Также Илона Мэй не советует начинать суды и юридические тяжбы, потому что результат будет непредсказуем.