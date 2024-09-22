Козероги разбогатеют, а Раки будут страдать от безденежья: финансовый гороскоп на октябрь от астролога

Эльза Кушина составила финансовый гороскоп для всех 12 знаков зодиака Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Октябрь выдастся непростым для многих представителей знаков зодиака. Кого-то звезды предупреждают о риске нарваться на мошенников, а кому-то будет везти буквально на каждом шагу. Подробно разбираемся в прогнозах вместе с астрологом Эльзой Кушиной.

Овен

В октябре у Овнов присутствует финансовая стабильность, есть большая вероятность получить предложения улучшить свое материальное положение. Но как же это сделать? Будьте внимательны к своему окружению, ведь финансовую удачу вам принесет какой-то авторитетный для вас человек. В середине октября финансовая поддержка поступит от кого-то из женщин (мать, сестра, жена, подруга и пр.), но, скорее всего, ваши траты уйдут на домашние нужды или на членов семьи. К концу месяца Овнов ждут неожиданные сюрпризы в виде денежного конверта либо крупного выигрыша в лотерею.

Телец

Телец — в этом периоде приток финансов происходит через «прошлые» источники дохода (старых знакомых, работодателей, партнеров, коллег). Это хорошо, но такая щедрость рано или поздно закончится. В октябре лучше поберечь свои финансы, не растрачивайте свои сбережения впустую: на бесполезные вещи, развлечения, отдых и прочее. Для этого еще будет подходящее время, но не сейчас, не сейчас!

Близнецы

В начале октября, возможно, у вас появится потребность потратить весомую сумму на свои желания. Но лучше умерить свой аппетит, так как накопленные сбережения потом пригодятся для решения проблем, которые могут возникнуть с середины октября. Есть вероятность, что всплывет какой-то забытый долг. Не нужно также рассчитывать на удачу в плане вложений.

Рак

Для раков октябрь — период нестабильности. Весь месяц представителя знака будет мотать от состояния «всё хорошо» и до безденежья. Вы можете почувствовать сильную усталость от этого, уделите внимание здоровью. Это важно, поскольку энергетический потенциал в октябре низкий для данного знака, а эмоции и так льются через край и мешают здравому рассудку. Важно отметить, что Раку в этот период может представиться шанс дополнительного дохода.

Лев

Лев точно способен приумножить свои сбережения. Во многом этому поможет информационный взаимообмен: получение новых знаний, общение с новыми людьми, обмен опыта с кем-либо. А еще старые знакомые могут подкинуть идею для дополнительного источника дохода. В конце месяца ждите поощрение: возможно, ваши старания и труд отметят на работе.

Дева

Девы в этом месяце заработают благодаря «партнерству». Держите ухо востро — возможно, вы познакомитесь с важным человеком, который сможет поправить ваше финансовое положение. Еще деньги может принести какой-то старый / проверенный источник дохода. Будьте внимательны: не всё, что работало до этого, может вам сыграть на руку. А вот если ваша деятельность связана с индустрией красоты, то удача не заставит вас ждать. К концу месяца вероятен финансовый поток через коллективы (массы людей).

Весы

За усердный труд в начале месяца Весы могут получить хорошее вознаграждение. А вот остальная часть октября может быть напряженной, особенно для тех Весов, которые работают «в паре» (например: с напарником), поэтому здесь важно не наломать дров. Также стоит учесть, что в этот период у данного знака присутствует двойственность, отсюда его желания умножаются на два. Не удивляйтесь, если вам одновременно захочется и начать экономить, и потратить деньги на какие-то свои капризы.

Скорпион

Скорпионам опасно брать в долг, оформлять кредиты и ипотеки. Воздержитесь от таких обязательств хотя бы до середины октября. В противном случае есть риск затянуть себя в большую долговую яму. Будет трудновато, поэтому если чего-то хочется, но нет возможности, то лучше подкопить и дождаться хотя бы более благополучного периода, когда управитель данного знака — Плутон — выйдет из ретродвижения. В этот период скорпион может рассчитывать на финансовую поддержку извне, особенно со стороны партнера (это может быть как супруг, так и коллега).

Стрелец

В октябре стоит быть бдительным, так как управитель данного знака — Юпитер — входит в ретрофазу (возвращается назад), отсюда возможно приумножение финансовых средств по «прошлому» сценарию. Но надо понимать, что подобное будет длиться недолго, поэтому к новому вектору развития заработков данный знак вернется позже. Также в этот период возможна финансовая помощь от мужчин (отец, муж, брат, друг), что будет плюсом для Стрельцов. В конце месяца лучше воздержаться от крупных покупок.

Козерог

Козероги хорошо пополнят свои карманы в октябре. Но эта финансовая удачливость долго не продлится, так что хватайте ее за хвост — другого шанса не будет. Большим плюсом для Козерога будет выход Плутона из ретрофазы (примерно к середине октября), поэтому представителям знака стоит еще раз переосмыслить весь свой опыт и задуматься над новым источником дохода.

Водолей

Водолеи, для вас октябрь не станет успешным или кризисным. Всё стабильно хорошо. Но не расстраивайтесь, попытайтесь извлечь из этого максимум выгоды. В начале месяца вероятна финансовая поддержка от женщин (мать, свекровь, подруга, тетя и пр.), что будет однозначно большим плюсом. В середине месяца ждите небольшое пополнение счета с помощью коллективов либо работы. А уже в конце октября вы почувствуете вдохновение, прилив сил и энергии. Вы сами поймете, что вам принесет стабильный заработок.

Рыбы

Рыбы в этом месяце зарабатывают своей дисциплиной, через труд и добросовестность. Бездельничать в октябре точно нельзя, продолжайте работать с энтузиазмом — это принесет свои плоды. Ощутимая поддержка будет от семьи. Возможно, именно партнер по браку поможет вам найти хорошую работу, познакомит вас с нужными людьми. Большая вероятность приумножить свои сбережения, но только в том случае, если подойдете к этому вопросу ответственно: без желания быстро сорвать куш.