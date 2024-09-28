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Развлечения Эзотерика и магия Аркан Башня: значение карты таро в раскладах на любовь и работу

Аркан Башня: значение карты таро в раскладах на любовь и работу

Она предвещает трансформацию

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В этой карте много символов, которые предупреждают о возможных переменах

Новички, которые только учатся раскладам Таро, часто считают карту Башня неблагоприятной, несущей разрешения и проблемы. А опытные тарологи знают, что это далеко не всегда так, и аркан может предвещать благоприятные трансформации. Если вы тоже интересуетесь гаданиями, то читайте подробней о том, что может предвещать карта в раскладах на любовь и работу.

Общее значение

Башню некоторые считает неблагоприятной картой, потому что порой она показывает на негативные события — увольнение, развод, расставание с близким человеком, предательство. Причем эти происшествия, как правило, происходят внезапно.

Но основное значение карты — резкая трансформация. Башня указывает, что человек останется без того, что мешало ему жить, тормозило его развитие или делало жизнь хуже. Например, в некоторых случаях аркан показывает на переезд из города, в котором не было перспектив, или прекращение отношений с токсичным окружением. Процессы будут болезненными, но без них невозможно сделать жизнь лучше.

Значение в любви

В личных отношениях карта также показывает переломный момент. Может вскрыться неверность партнера, его агрессивный характер, странные или неприемлемые для другого предпочтения. Даже если это не приведет к разрыву, то такими, как раньше, отношения уже не будут.

Но важно понимать: Башня показывает, что разрушение привычного уклада в будущем приведет к позитивным изменениям. Если сейчас измена партнера приносит боль, то она даст повод к расставанию. А после выхода из таких отношений, как указывает Башня, есть все шансы построить новый гармоничный союз с другим человеком.

Значение в работе

Для карьеры Башня тоже считается сложно картой, которая предвещает тернистый путь. Стоит ждать серьезных перестановок — они могут привести к закрытию компании, бизнеса, серьезным финансовым потерям. Для некоторых эта карта показывает, что скоро удастся покинуть нелюбимую, но стабильную должность и начать путь в том деле, которое действительно приносит удовольствие и деньги.

Ранее НГС писал о раскладах таро на любовь. Смотрите пять простых схем для новичков.

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