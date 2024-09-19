«Нереально красивое»: насекомое с необычными крыльями заметили в новосибирском поселке

Сибирячка сообщила, что на фото — пчела. Биолог предположил, что она заметила луковую муху Источник: читательница НГС Наталья











В Новосибирской области заметили крупное насекомое с крыльями сине-фиолетового цвета. Фотографии находки прислала НГС читательница Наталья. Она сообщила, что сделала снимки 14 сентября в поселке Горный Тогучинского района.

— На цветах в саду увидели очень красивую пчелу черного цвета, — сообщила Наталья. — Она очень долго дефилировала над нами. Насекомое нереально красивое.

По словам сибирячки, размер насекомого составил около 3-3,5 сантиметра. Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, что женщина сфотографировала не пчелу, а другой вид — предположительно, луковую муху.

Такой вид, по словам биолога, можно встретить на дачных участках, где возделывают лук Источник: читательница НГС Наталья











— Увы, большинство видов сирфид служат опылителями растений, в том числе ценных культурных. Но их личинки становятся опасными вредителями садов и огородов. Так, малиновая муха опыляет цветки вишни, а ее личинки подгрызают молодую поросль малины, — объяснил биолог. — Есть морковная крестоцветная и иные виды сирфид, по названию повреждаемых личинками растений.

По словам специалиста, такой вид можно встретить на дачных участках, где возделывают лук — не только репчатый, но и многолетний. Подобное насекомое он также встретил 19 сентября в районе Академгородка.

— Сирфид (другое название мухи журчалки) много видов. При их похожести на ос и пчел, принадлежность к мухам выдает характерная голова и широко расставленные в стороны крылья, — сообщил Алексей Яновский.