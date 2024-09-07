Известный астролог Аджай Бхамби дал прогноз для всех знаков зодиака на 2025 год — кого ждет успех

Несмотря на то, что на дворе еще сентябрь, астрологи уже дают прогнозы на следующий год. Даже синоптики не рискуют с настолько долгосрочными прогнозами. А вот звездочеты — пожалуйста. Потому что с расположением планет и их дальнейшим поведением всё понятно уже сейчас. Так целитель, астролог и известный во всём мире индийский предсказатель Аджай Бхамби говорит, что в 2025 году всё будет зависеть от Юпитера. И, опираясь на него, можно составить астропрогноз для всех знаков зодиака на 2025 год.