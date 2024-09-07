Известный астролог Аджай Бхамби дал прогноз для всех знаков зодиака на 2025 год — кого ждет успех

Несмотря на то, что на дворе еще сентябрь, астрологи уже дают прогнозы на следующий год. Даже синоптики не рискуют с настолько долгосрочными прогнозами. А вот звездочеты — пожалуйста. Потому что с расположением планет и их дальнейшим поведением всё понятно уже сейчас. Так целитель, астролог и известный во всём мире индийский предсказатель Аджай Бхамби говорит, что в 2025 году всё будет зависеть от Юпитера. И, опираясь на него, можно составить астропрогноз для всех знаков зодиака на 2025 год.
Овен
Овны — одни из главных счастливчиков 2025 года. Они могут смело браться за любые проекты и начинания и быть уверенными в том, что все (ну или почти все) поставленные цели будут достигнуты.
— Рожденные под знаком Овна уже могут начинать подготовку к следующим восьми годам, — говорит Аджай Бхамби. — Если кто-то хочет заработать денег, то поставьте себе эту цель. Если у человека есть проблемы со здоровьем, я думаю, его проблемы могут очень легко разрешиться в будущем.
В погоне за достижениями и успехами не забывайте о балансе. Силы вам еще пригодятся.
Телец
Телец находится в тесном взаимодействии с Юпитером, и в 2025 году такое положение даст свои плоды. Правда, насколько богатым будет урожай, зависит только от вас — как говорят в Индии, на Юпитер надейся, а сам не плошай.
— Юпитер поможет в финансовых вопросах, в семейных делах, в разрешении споров, — отмечает астролог. — Если вы хотите сменить работу или открыть новое дело, сейчас — самое подходящее время. Какой бы бизнес вы ни начали, вы должны понимать, чего вы хотите через пять лет или через 10. Продолжайте мыслить масштабно. Потому что для масштабных вещей нужно время.
Просто масштабно мыслить, конечно, будет недостаточно. Чтобы добиться успеха, нужно еще упорство проявить. Тогда появятся и перспективы, и средства к их достижению, и вдохновляющий результат.
Близнецы
Близнецам индийский астролог вообще пророчит «новую эру» в 2025 году. Всё потому, что тот самый Юпитер будет в их знаке.
— Если вы в курсе грядущих изменений, вам будет легче к ним адаптироваться. Для тех, кто хочет продолжить обучение или переехать куда-то, всё сложится хорошо, — отмечает Бхамби.
В общем, Близнецы, беритесь за вожжи и направляйте колесницу своего успеха в нужную вам сторону. Рост, развитие, карьера — всё будет у вас на пути, успевай только нужные остановки делать. Если у вас уже есть успешный проект, в 2025 году он будет развиваться еще лучше. А к тем, у кого что-то не ладится, придет решение — возможно, в виде новой двери, которая окажется той самой.
Рак
Рак — еще один знак зодиака, важный для Юпитера. Потому что он управляется Луной. Если вам (как и нам) это мало о чем говорит, Аджай Бхамби поясняет:
— Луна отвечает за воображение, а Юпитер необходим для подпитки этого воображения. Нужно задуматься о том, какой вы хотите видеть свою семью. Потому что, чего бы вы ни хотели, это хорошо для финансов, семьи, для разрешения конфликтов. Какие-либо проблемы и недопонимания — это всё разрешится.
Правда, в успешном успехе (по крайней мере, финансовом) есть пара не самых приятных сторон. С одной из них, свалившееся на голову благополучие может привести к тому, что вы перестанете вести счет деньгам и потратите больше, чем можете себе позволить. С другой, — видя, как у вас всё ладно складывается, вы рискуете слишком увлечься и выгореть раньше времени.
Лев
Лев управляется Солнцем, а у него с Юпитером опять же очень хорошие взаимоотношения.
— Когда Юпитер и Солнце вместе, то воображение, сила воли и мудрость объединяются. Всё возможно, когда сила и мудрость шагают рука об руку, — утверждает астролог.
Силы и мудрости в 2025 году вам хватит на то, чтобы исправить прежние ошибки, добиться наконец цели, к которой долго и упорно шли. Но если вдруг поймете, что обстоятельства мешают вам закончить начатое, не стучите в закрытую дверь — открыть ее даже Юпитер не поможет. Лучше направьте энергию в то русло, где у вас всё получается.
Дева
Для Дев Юпитер будет не очень приятен, потому что Девы управляются Меркурием. Но это не значит, что в 2025 году с вами не случится ничего хорошего. Просто постарайтесь видеть в трудностях возможности, а не тупики.
— Если Девы будут смотреть на вещи в долгосрочной перспективе, прикладывать усилия для их реализации, замечать изменения, то у них всё получится, — объясняет астролог. Потому что Юпитер в эти годы поможет всем и каждому. Он может быть суровым, казаться злым учителем. Но учитель не зол — он хочет что-то изменить в вас. Поэтому может таким показаться.
Даже если у вас есть долгосрочный план, в 2025 году лучше проверять каждый свой шаг и тщательно взвешивать решения — перестраховаться точно не помешает.
Весы
У Весов 2025 год выдастся насыщенным. И если вам так и хочется заниматься всем подряд, не откладывайте в долгий ящик. Саморазвитие, обучение, активность — всё это про вас в 2025 году. Не ждите, когда перемены придут за вами — создавайте их своими силами.
А вот с деньгами стоит быть поаккуратнее — не ровен час, как вы встретите не самых чистых на руку людей и лишитесь солидной части нажитого непосильным трудом.
Скорпион
Скорпионы управляются Марсом и Юпитером, которые, по словам Аджая Бхамби, являются «очень хорошими друзьями».
— У вас много энергии, вы не знаете, куда и как ее направить. Так что Юпитер придет и расскажет, как это сделать правильно. И если вы сможете это сделать, то вы сможете всё, — уверяет астролог.
Стрелец
Стрельцы, в 2025 году сами звезды будут помогать вам в развитии и решении важных вопросов.
— Вам нужно думать масштабно, действовать масштабно и главное — не ограничивать себя в мечтаниях. Чем масштабнее вы будете мечтать, тем больше будете получать, — настаивает Бхамби. — Но при этом нужно быть организованными, стремиться к упорядоченности.
Добиваясь успехов, не забывайте также следить за головой, чтобы не потерять ее. В противном случае рискуете утратить связь с реальностью и вместо успеха получите череду неудач.
Козерог
Козероги, у вас в 2025 году само по себе всё вряд ли будет получаться по щелчку пальцев. Придется поработать и как следует потрудиться. Следующий год для вас — самое время быть реалистами и осознать, что ничего не может быть гарантировано.
Вместо того, чтобы витать в облаках, строя воздушные замки, спуститесь на землю, займитесь самоорганизацией, наведите порядок в своей жизни и делах и идите по четко построенному маршруту, но сворачивая в дебри азарта. Только тогда у вас получится чего-то добиться в 2025 году. Тех же, кто будет полагаться на волю случая, к сожалению, ждет если не крах, то очень серьезный урок.
Водолей
— Водолей символизирует космос, так же как и Юпитер. Юпитер и Водолей идут рука об руку. Поэтому это очень хороший шанс для тех, кто хочет исследовать что-то в космосе или стать ученым, — заявляет астролог.
Но даже если ваша деятельность далека от научной, 2025 год сулит вам либо продвижение по службе, либо улучшение благосостояния. Тем более что вы умеете ставить перед собой цели и концентрироваться для их достижения. Главное — не беритесь за всё и сразу, а то так и до выгорания недалеко.
Рыбы
Интуиция — ваша главная путеводная звезда в 2025 году. Опирайтесь на нее, а всё остальное приложится.
— Юпитер это хорошая планета, готовая помочь. Пришло время подумать о себе и полюбить себя. Если вы это сделаете, то настанет мир и гармония, — говорит Аджай Бхамби. — Всё, о чем вы думаете, исполнится — всё возможно.
Правда, на пути к успеху и свершениям вам не раз придется столкнуться со сложным выбором. Не принимайте поспешных решений, не ввязывайтесь в сомнительные авантюры и не ведитесь на провокации — это поможет вам идти вперед без лишних потерь.