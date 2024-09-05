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Развлечения Россиянка выложила ролик о муже — актере «Сумерек» и стала звездой интернета: видео

Россиянка выложила ролик о муже — актере «Сумерек» и стала звездой интернета: видео

Рассказываем историю любви и популярности пары

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Россиянка Александра Чон вышла замуж за актера популярного в 2010-х годах сериала «Сумерки» (18+) и стала звездой в Сети. В саге Джастин Чон сыграл Эрика Йорки — друга главной героини Беллы Свон.

— Все спрашивают: «А кого ты сыграл в „Сумерках?“» Я отвечаю: «Человека». А они: «Нам это не интересно». Все хотят быть с кем-то вроде вампира или оборотня. С каких это пор быть человеком стало плохо? — рассказывал он в эфире программы CONAN on TBS.

Александра и Джастин познакомились в Гонконге в 2012 году. Там девушка работала моделью, а Джастин прилетел на съемки фильма. О том, что будущий супруг снимался в популярной киноленте, девушка узнала из интернета.

Почти сразу после знакомства молодые люди разъехались и продолжили общаться на расстоянии. Но быстро поняли, что хотят быть вместе. Александра и Джастин женаты уже 10 лет, воспитывают дочь и живут в США. Сейчас Джастин занимается режиссурой, а Александра — продюсированием.

Недавно девушка стала выкладывать ролики, в которых рассказывает о съемках мужа в «Сумерках» и записывает его реакцию на русскую озвучку. Подробнее об истории любви и популярности творческой пары смотрите в видео наших коллег из MSK1.RU.

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Сумерки Сериал Актер сериала Семья Интернет Видеоновость
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