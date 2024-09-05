Гороскоп на сентябрь от Василисы Володиной: кто будет главным фаворитом месяца

По прогнозам астрологов, сентябрь будет месяцем достаточно эмоциональным и пройдет у многих в метаниях между попытками самоорганизоваться и желанием бросить всё и не напрягаться. Масла в этот огонь подольют ситуации, оставшиеся нерешенными с предыдущего месяца: в новых делах и проектах они будут только мешаться. Но это еще не значит, что весь сентябрь будет наполнен трудностями. Давайте посмотрим, что напророчили звезды разным знакам зодиака, вместе с астрологом Василисой Володиной.
Овен
В первые дни месяца вам предстоит пробираться через рутину, мелкие дела, непонятные разговоры и намеки. Но ближе к середине месяца все карты распутаются, наконец-то наступит более-менее продуктивное время. «Более-менее» — потому что весь сентябрь вам то и дело придется раскачиваться, чтобы включиться в рабочий процесс. Особенно если лето было не слишком активным.
Василиса Володина советует Овнам больше внимания уделять родителям и общению с ними, доделать те дела, которые ждали своего часа еще с весны, и внимательно отнестись к домашним вопросам, которые в этом месяце требуют особого внимания.
— И надо сказать, что лучше будет работать тем, у кого есть домашняя поддержка, или тем, кто, например, на удаленке работает из домашнего офиса. Все остальные раскачаются только в последних числах сентября, числа после 25-го, — говорит астролог. — Тем не менее этот месяц будет всё равно достаточно продуктивным.
В общем, если ваши показатели на работе будут ни в Красную Армию, ни куда-либо еще, вы знаете, на что свалить все беды.
Телец
У Тельцов начало сентября будет наполнено суетой и неразберихой, и если вы раньше не успели уйти с головой в работу, то в этом месяце уж точно уйдете. Вместе с тем возможны непростые ситуации, особенно связанные с женщинами.
— Женщины — это та категория людей, от которой может быть много неприятностей, отношения с ними будут складываться для вас не очень просто, — предупреждает Василиса Володина. — Прежде всего, женщины на работе, коллеги, подчиненные, руководительницы, если у вас начальник — женщина.
Тельцам в этом сентябре вообще стоит проявить выдержку и терпение — провокации и неадекватные люди будут преследовать вас на каждом шагу. Если вы начальник, не исключено, что вам придется расстаться с кем-то из подчиненных в сомнительной, сложной или неприятной ситуации.
С 20 по 25 сентября вы будете испытывать чувство морального давления, опять же прежде всего на работе: когда вы что-то кому-то должны, вас заставляют делать то, что вам не очень хочется. Полностью избавиться от этого давления не получится, поэтому научитесь находить компромисс.
К концу месяца ситуация будет входить в свою колею, последняя неделя сентября станет более-менее понятной, и ваше внимание полностью переключится на любимого человека.
Близнецы
Близнецы, для вас наступило время воплощать в жизнь те открытия, которые вы сделали для себя в августе. Ошибки остались позади, можно двигаться вперед.
— Первая половина месяца плодовита на прорывы, новые выгодные решения, хорошие события, — говорит астролог. — А вот вторая половина месяца посложнее, вам придется разрываться между семьей и профессией. Там задает жару лунное затмение, которое задевает у вас именно сферу профессий, и, прежде всего, остро для многих будет стоять вопрос, насколько ваше представление о себе соответствует тому, что о вас думают окружающие. Во всех смыслах этого слова может оказаться, что разница существенная.
Из-за этого появится стремление срочно что-то поменять. Кто-то решит получить дополнительное образование, кто-то даже задумается о смене работы, чтобы найти то место, где его будут больше ценить. Более мудрые и зрелые Близнецы поймут, что не у каждого есть место для гигантских успехов, не каждому уготован путь к величию, и решат, что лучшее, что можно сделать, — это принять себя таким, каков он есть на самом деле. Возможно, это самый правильный вывод, потому что величие не всегда нужно для счастья.
Рак
Начиная с 9 сентября Раки решат одним махом разобраться со всем старым — взять и всё перечеркнуть или усилием воли довести до конца то, что никак не получалось сделать раньше.
— Например, оформить официальный развод. У кого-то, кто долго находится в непростых отношениях, может прийти решение, могут созреть основания для того, чтобы пойти на финальный шаг, — говорит Василиса Володина. — Кто-то получит весточку из прошлого другим способом. Например, бывший муж начинает через детей на вас действовать или как-то манипулировать, напоминая о себе.
Хорошая новость заключается в том, что сейчас вы способны на решительные действия и уже не так зависимы: период созависимости прошел, вы сейчас способны принимать совершенно другие решения. У вас больше сил, опыта, практики, внутренней зрелости — всего этого хватит, чтобы идти своим собственным путем.
— Я уверена, что за сентябрь и октябрь, если вы займетесь своими делами, не будете прятаться в скорлупку личных страхов, если вы решитесь на активные действия, на которые давно должны были решиться, то к ноябрю сможете выдохнуть и войдете в совершенно новый этап своей жизни обновленным человеком, — говорит Василиса Володина. — Если же есть соблазн вернуться в прошлое, то давайте вспомним не только приятные моменты, которые с этим прошлым связаны, а еще и то, что из тревожащего это прошлое вам приносило. Я думаю, что этих воспоминаний будет достаточно для того, чтобы решительно от него отказаться и наконец идти вперед.
Лев
Львам сентябрь дает возможность проститься с ненужными отношениями, связями и контактами, снизить белый шум, который мешал достижению больших целей.
— Это время, когда из жизни нужно убрать чепуху и оставить только самое важное и главное, — объясняет Василиса Володина. — Вы внезапно можете понять, что бесконечный, насыщенный, разрозненный поток фактов никаким образом не влияет на подлинные цели вашего существования. Можно бесконечно читать новости в «Телеграме», а можно почитать серьезную книгу. Можно попусту тратить время, болтая с шапочной подругой, а можно сконцентрироваться на том, что действительно важно. Не растрачивайте себя попусту.
Звезды благоволят направлению порядка в делах, который в дальнейшем поможет вам идти в желаемом направлении.
— Удалите лишние приложения и чаты из телефона, установите ограничитель экранного времени, контролируйте себя сами, почистите компьютер и, главное, голову от той информации, которая устарела и вас перегружает, — говорит астролог. — Зарядку имеет смысл начать делать не время от времени, а каждый день, постоянно. В общем, это тот период, который вам покажет, что большие свершения достигаются маленькими шагами.
Дева
Сентябрь для Дев станет решающим месяцем с точки зрения взаимоотношений: личных, деловых и всех остальных. Особенно это будет заметно во второй части месяца, начиная с 10 сентября.
— Прежде всего в существующих любовных парах, в брачных союзах будет остро стоять вопрос бережного, ответственного отношения друг к другу, — говорит Василиса Володина. — Могут подниматься темы, связанные с тем, что партнер рассуждает о чувствах, о любви, вроде бы хочет с вами строить отношения, эмоции проявляет, но конкретных дел и реальной помощи вы видите от него не очень много. Вы стараетесь, а с той стороны есть только эмоции и непонятные метания.
Сложным может быть вопрос профессиональной реализации вашего партнера, когда вы понимаете, что человек вялый, не действует, не определен в своих планах, и это серьезно путает вам карты. Ситуация прояснится не раньше лунного затмения, которое в 2024 году состоится 18 сентября.
— Если у вас нет пары, дорогие Девы, самое время озаботиться тем, что происходит в вашей личной жизни, понять почему, разобраться с причинами этого, потому что лунное затмение определенным образом подсвечивает значимость этой темы, и это тот момент, когда нужно решаться, — советует астролог.
Весы
Весам в сентябре стоит следить за своими поступками и внешним видом — с самого начала месяца окружающие могут воспринимать их неадекватно.
— Экспериментировать с косметологическими процедурами, соблазнившись чужим опытом или рекомендацией, в это время тоже не стоит. Может получиться хуже: губы не того размера или ненужные последствия, — говорит Василиса Володина. — В середине месяца Весы ждут приятные изменения: можно и славу себе прирастить, и по-хорошему блеснуть в глазах окружающих.
С 18 по 24 сентября будут очень остро напоминать о себе не доведенные до конца домашние дела, темы, связанные с переездами, обстановкой жилья, ремонтом. И если эти вопросы к вам вернутся, самое время закончить начатое.
— Ну и последняя неделя месяца говорит про успехи в работе по итогам какого-то длительного проекта, вы неплохо потрудились, и если это действительно так, если это применимо к вашей ситуации, то пришло время собирать хороший урожай в виде денежных знаков, — отмечает Володина.
Скорпион
Если в августе вы затеяли яркую, но рискованную авантюру, в сентябре она даст о себе знать.
— Кто-то мог взять кредит по совершенно конским процентам, и сейчас ему предстоит разбираться с последствиями этой ситуации, у кого-то любовный авантюрный роман затянулся на сентябрь, и нужно эти отношения выводить во что-то более серьезное, — объясняет Василиса Володина. — Темы любовников и детей тоже перед вашими глазами в течение всего месяца, но принимают какой-то острый и не вполне обычный разворот. Всё это на грани скандала, хайпа, но тем не менее мирного.
Независимо от августовских авантюр, сентябрь у Скорпионов подходит для зачатия, и если это входит в ваши планы, обязательно их реализуйте.
— Начиная с 6 сентября эмоции стабилизируются, но хочется воспарить мыслью, отвлечься от мещанских интересов, подумать о чём-нибудь большом или совершить что-нибудь большое, — говорит астролог. — Это прекрасное время для отпуска или даже путешествия, для того, чтобы увидеть мир, для старта большого образования. Не просто курсы на два месяца, а фундаментально обогатиться знаниями, приобщиться к философии, культуре, искусствоведению.
Кстати, для путешествий и отпуска идеально подходит последняя неделя сентября. Правда, есть несколько дней, с 20-го по 24-е число, когда сложно удержаться и не ошибиться в чём-то, поэтому, если вы ведете туристическую группу, есть риск, что вы всех заведете не туда. Если на вашем пути попадаются мошенники, есть риск стать их жертвой. Но во всём остальном сентябрь у вас выдастся расслабленным и приятным.
Стрелец
Стрельцов ждет важный и достаточно напряженный сентябрь. Основная тема месяца — конфликт между домом и профессией. Особенно в середине месяца. С одной стороны, вас будут переполнять профессиональные амбиции и огромное желание реализоваться, с другой, этим планам будет мешать домашняя обстановка. Астролог советует в этой ситуации держать эмоции под контролем и постараться понять, чему можно поучиться у близких, от которых вы хотели бы уважения и поддержки.
— Сентябрь, особенно первая его половина, это то время, когда многое придется перетерпеть: неразбериху в доме, сложные обязанности, ответственность. Но это не отменяет того, что ситуация в дальнейшем поменяется, — заверяет Василиса Володина.
Как бы сейчас ни было сложно в отношениях, их возможно сохранить, прийти к общему знаменателю, понять, что вы друг для друга много значите, поддержать друг друга в глазах вашей семьи. Ну а если дома поддержки нет, тогда друзья, творческие и рабочие коллективы с радостью вам ее окажут.
Козерог
У Козерогов в сентябре появится возможность завершить сложную внутреннюю трансформацию, которую вы проживали 15 лет до этого.
— Большинство Козерогов, начиная с 2008 года до 2023 года, проживали этот период больших внутренних изменений, накапливали опыт, становились мощнее, набирали силы. И всё, что недоделано за это время, сейчас есть возможность за эти два месяца подвести к итогу, — утверждает Василиса Володина. — Это два месяца с возможностью почувствовать свою личную силу.
Особенная удача ждет тех, кто хотел бы влиять на мнение окружающих и на широкие массы. Также сентябрь — это момент для небывалого творческого вдохновения. Именно в этом месяце вы способны особенно ярко выразить свои чувства и мысли, свой накопленный опыт. Вам есть что сказать миру, и он вас обязательно услышит.
— Используйте это время для того, чтобы проявить себя, чтобы показать, что у вас полно сил, возможностей для того, чтобы транслировать миру свой опыт, — советует астролог. — И возможно, уже в ноябре будет существенная отдача от этих усилий.
Водолей
Если вы искали деньги на бизнес-проекты, реализацию идей, на детей и их образование, то в сентябре эти поиски продолжатся. Правда, параллельно с этим может постепенно нарастать смутная неуверенность в себе — внутреннее сомнение в том, что вам действительно необходимо всё то, что вы себе напланировали.
— Ощущение того, что дорожка намечена, но есть соблазн с нее свернуть, будет очень и очень сильным. Особенно сложными будут дни с 3 по 15 сентября — первая половина месяца, — говорит Василиса Володина. — Кому-то из Водолеев очень захочется в сентябре уйти в тень или вернуться к своим старым обязанностям, делам, проектам, вернуться в старую профессию, например, на прежнее место работы. Кто-то может обратиться к нелегальным способам заработка или внезапно пережить ситуации, когда в жизнь приходят какие-то мутные деньги, что-то на криптобирже вдруг тебе обломилось, ты выиграл, или каким-то иным удивительным образом волшебным наколдовались эти не очень чистые деньги в твою жизнь.
Рассчитывать на легкие деньги, добытые сомнительным путем, как на серьезный и долгий источник заработка астролог не советует.
Рыбы
Если за последние полгода в вашу жизнь вошли новые люди, появились новые ситуации, то сентябрь — самое время со всем этим разобраться и понять, кто есть кто. Вам начнет казаться, что вы примерили на себя слишком много образов, взяли слишком много обязанностей, повесили огромную ответственность и за этим всем потеряли себя.
— Кругом всем должен — а что я должен себе? Что я из себя представляю? Куда я реально иду? Не слишком ли много я нахватал себе этих обязанностей? Почему так сложно собраться? Почему так тревожно в отношении с другими людьми? Вроде бы во всем прав, но как будто свою позицию ощущаешь как шаткую. Этот и многие другие вопросы будут вас будоражить, тревожить и беспокоить. А ответы вы найдете, возможно, уже только в следующем году. Это процесс очень небыстрый, — рассказывает Василиса Володина.
Параллельно с этим может складываться не очень приятная ситуация дома. Вы будете ощущать, что зависите от своих близких, что-то должны. От вас потребуется мудрость и понимание, а вот активных усилий по решению домашних проблем лучше не предпринимать. Если не будет понимания с близкими, если вы не будете готовы идти навстречу, то без этого вряд ли что-то получится.