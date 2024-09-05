Гороскоп на сентябрь от Василисы Володиной: кто будет главным фаворитом месяца

Если за последние полгода в вашу жизнь вошли новые люди, появились новые ситуации, то сентябрь — самое время со всем этим разобраться и понять, кто есть кто. Вам начнет казаться, что вы примерили на себя слишком много образов, взяли слишком много обязанностей, повесили огромную ответственность и за этим всем потеряли себя.

— Кругом всем должен — а что я должен себе? Что я из себя представляю? Куда я реально иду? Не слишком ли много я нахватал себе этих обязанностей? Почему так сложно собраться? Почему так тревожно в отношении с другими людьми? Вроде бы во всем прав, но как будто свою позицию ощущаешь как шаткую. Этот и многие другие вопросы будут вас будоражить, тревожить и беспокоить. А ответы вы найдете, возможно, уже только в следующем году. Это процесс очень небыстрый, — рассказывает Василиса Володина.