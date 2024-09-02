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Развлечения «Горячая девушка»: новосибирская модель опубликовала пикантные фото груди — недавно она сделала пластику

«Горячая девушка»: новосибирская модель опубликовала пикантные фото груди — недавно она сделала пластику

Красотка известна своей откровенной съемкой для Playboy

1 547
34 комментария

Операцию в родном городе она решила сделать по нескольким причинам

Откровенные фото с новой грудью показала модель Playboy из Новосибирска Виктория Кузнецова. Пикантные кадры девушка опубликовала в личных соцсетях.

Операцию по увеличению груди девушка сделала в Новосибирске. Как отметила сибирячка, в родном городе цены значительно ниже, чем Москве, при этом качество и профессионализм врачей не уступают столичным.

В комментариях под постом поклонники остались довольны новым образом модели.

— Балдею от вас, — написала sukmanovaiulia8052.

— Горячая девушка, — прокомментировала cosmotanches.

— Новая грудь выглядит потрясающе, — отметил benj_yanne.

В 19 лет красотка попала на шоу «Ты топ-модель» (16+)

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

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Модель Playboy Операция по увеличению груди Новосибирск
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Комментарии
35
Yumare
2 сентября 2024, 21:42
Кто им сказал, что это красиво?
diver
2 сентября 2024, 21:59
Надо уточнять, что это модель казахского Плейбоя - внучка Чингисхана.
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