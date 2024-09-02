«Горячая девушка»: новосибирская модель опубликовала пикантные фото груди — недавно она сделала пластику

Откровенные фото с новой грудью показала модель Playboy из Новосибирска Виктория Кузнецова. Пикантные кадры девушка опубликовала в личных соцсетях.
Операцию по увеличению груди девушка сделала в Новосибирске. Как отметила сибирячка, в родном городе цены значительно ниже, чем Москве, при этом качество и профессионализм врачей не уступают столичным.
В комментариях под постом поклонники остались довольны новым образом модели.
— Балдею от вас, — написала sukmanovaiulia8052.
— Горячая девушка, — прокомментировала cosmotanches.
— Новая грудь выглядит потрясающе, — отметил benj_yanne.
Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.
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