«Горячая девушка»: новосибирская модель опубликовала пикантные фото груди — недавно она сделала пластику

Операцию по увеличению груди девушка сделала в Новосибирске. Как отметила сибирячка, в родном городе цены значительно ниже, чем Москве, при этом качество и профессионализм врачей не уступают столичным.

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.