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Развлечения тест Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

Спорим, совершите ошибку, даже если смотрели его миллион раз?

134
1 комментарий
Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок

«Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 14 раз
1 / 10
Режиссер Леонид Гайдай в шутку поделил «Бриллиантовую руку» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?
  • А вот и шеф
  • Погоня
  • Костяная нога
  • Снимай гипс!
2 / 10
Про зайцев, как мы все помним, петь не актуально. В отличие от «Острова невезения». Вспомните, какая строчка идет в песне дальше?

По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду…
  • Есть кокосы больше им невмоготу
  • И смеется весело птица какаду
  • Плачут целый день они, жить невмоготу
  • В день какой неведомо, в никаком году
3 / 10
Помните, какой пароль нужно было сказать, упав перед аптекой?
  • Вот блин!
  • Черт побери!
  • Карамба!
  • Черт возьми!
4 / 10
Как Семен Семеныч мог связаться с милицией при необходимости?
  • Вызвать такси на свое имя
  • Позвонить в булочную и заказать крендель с маком
  • Просто позвонить в милицию
  • Ему строго-настрого запретили связываться с милицией
5 / 10
В Лондоне, как нам известно, лучший друг человека — собака. А у нас кто?
  • Генсек
  • Управдом
  • Сосед
  • Жена
6 / 10
Помните, чего хотел тучный мужчина в ресторане от Семена Семеныча?
  • Ему стало скучно выпивать одному
  • Он — милиционер под прикрытием и следит за контрабандистами
  • Он спутал его со своим школьным другом
  • Он увидел сигареты у героя и попросил закурить
7 / 10
В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?
  • Белого
  • Красного
  • Зеленого
  • Синего
8 / 10
Вспомните, какая татуировка на руке милиционера?
  • МИША
  • СССР
  • СЛОН
  • ЗОНА
9 / 10
Когда жена Семена Семеныча увидела пистолет, то решила его спрятать. Где супруга хранила оружие?
  • В вентиляции
  • В бачке унитаза
  • В коробке с сахаром
  • За книгами на полке
10 / 10
Ну и напоследок — закончите цитату: «Если человек идиот…»
  • То он — наш пациент
  • То это не лечится
  • То нам не по пути
  • То это надолго

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Бриллиантовая рука Советское кино Фильмы СССР Тесты Тест Леонид Гайдай Юрий Никулин Миронов Сложный тест Кино
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Комментарии
1
Гость
17 августа 2024, 10:02
говорят, нерусские
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