Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок

«Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.

