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Развлечения Дава записал совместное видео с Мари Краймбрери — пару подозревают в романе

Дава записал совместное видео с Мари Краймбрери — пару подозревают в романе

В конце ролика артисты обняли друг друга

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31 комментарий
Фанаты оказались рады совместному видео

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери опубликовали совместное видео. Звезды вместе танцуют на фоне ночного города, а в конце ролика нежно обнимаются.

Пару уже давно подозревают в романе, то и дело Давид Манукян выкладывает фотографии с таинственной дамой. Блогер не показывает ее лицо, но подписчики уверены, что на снимках — певица Мари. Например, звезды отдыхали в Турции в одно и то же время, а их совместную фотографию опубликовала в своих социальных сетях певица Клава Кока.

Сейчас Давид и Мари опубликовали совместное видео, на нем пара зажигательно танцует, а в конце обнимается. Фанаты оказались рады, в комментариях они пишут, что давно ждали совместных кадров звезд, и называют пару гармоничной.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно о своем избраннике рассказала телеведущая Ксения Бородина, сначала она долго скрывала нового мужчину, публиковала фотографии со спины, но после показала, что встречается с Николаем Сердюковым. Они вместе участвовали в съемках шоу «Последний герой» (16+), где Сердюков был участником, а Бородина — ведущей.

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Давид Манукян Мари Краймбрери Звезда Певица Блогер
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Комментарии
31
scorpion
15 августа 2024, 17:22
КТО ЭТО ТАКИЕ? И чем они знамениты? Два охламона танцуют и кто из них кто?
АнтонПавловичЧехов
15 августа 2024, 17:40
это дочь вайлдбериса? кто она?
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