Дава записал совместное видео с Мари Краймбрери — пару подозревают в романе

Фанаты оказались рады совместному видео Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Блогер Дава и певица Мари Краймбрери опубликовали совместное видео. Звезды вместе танцуют на фоне ночного города, а в конце ролика нежно обнимаются.



Пару уже давно подозревают в романе, то и дело Давид Манукян выкладывает фотографии с таинственной дамой. Блогер не показывает ее лицо, но подписчики уверены, что на снимках — певица Мари. Например, звезды отдыхали в Турции в одно и то же время, а их совместную фотографию опубликовала в своих социальных сетях певица Клава Кока.

Сейчас Давид и Мари опубликовали совместное видео, на нем пара зажигательно танцует, а в конце обнимается. Фанаты оказались рады, в комментариях они пишут, что давно ждали совместных кадров звезд, и называют пару гармоничной.

Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

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