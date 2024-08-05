«Меня заставили»: кого Давид Манукян нежно обнимает в бассейне — блогер опять отдыхает в Турции

Давид Манукян похвастался фотографиями со своей девушкой Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Блогер Дава и певица Мари Краймбрери публикуют в соцсетях фотографии из одного и того же места, но лица друг друга по-прежнему не показывают. Что за игру затеяли артисты и как долго собираются в нее играть — непонятно, ведь подписчики уже сделали свои выводы.



Пара отдыхает в Турции в отеле Bayou Villas Didim, где номер за сутки стоит 1456 евро — полная стоимость, 624 евро — со скидкой. В рублях это 135 и 58 тысяч рублей соответственно.

Дава поделился серией фотографий в духе «посмотрите, как я отдыхаю»: блогер загорает, купается в бассейне и играет в теннис.

— Меня заставили! — оправдал количество фото в Сети Давид Манукян.

Блогер излучает счастье, вам тоже так кажется? Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Мари скромно показала территорию отеля и свое платье.

Мари по-прежнему изображает девушку-загадку Источник: marikraimbrery / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











В конце июля певица Клава Кока опубликовала в Сети совместное фото Манукяна и Краймбрери — они пришли поздравить ее с днем рождения.



Предположительно, роман Манукяна и Краймбрери начался в 2022 году, но оба все это время сохраняют молчание и официально себя парой не объявляют. Интернет пользователи пристально следят за развитием их отношений: по голосу они определили, что Давид отдыхал вместе с Мари на Мальдивах. Доказательством связи Манукяна и Краймбрери подписчики считают лайки и комментарии, которые звезды оставляют друг другу.

Уроженец Новосибирска Давид Манукян не раз признавался в том, что мечтает о семье и детях — он уже купил большую квартиру в Москве, и сообщил, что хочет оборудовать детскую и гардеробную для жены. Позиция Мари Краймбрери — неизвестна. В соцсетях певица редко делится личным, чаще она публикует концертную и рабочую деятельность.



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