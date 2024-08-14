«Его называют сибирским Чикаго»: Митя Фомин заступился за Новосибирск после критики Артемия Лебедева

По словам Фомина, за 130 лет город очень сильно развился Источник: «Ломовка Live»











Певец Митя Фомин высказался по поводу критики дизайнера Артемия Лебедева о Новосибирске. В интервью шоу «Ломовка Live» исполнитель отметил, что не согласен с дизайнером относительно того, что Новосибирск — безликий город без своей изюминки и важного значения для страны.



— Мне очень обидно, что господин Лебедев недавно сказал, что Новосибирск — это город, который забыли построить. За 130 лет существования этого города он превзошел все немыслимые стандарты и нормы. Его называли сибирским Чикаго, потому что за 130 лет из железнодорожной станции он превратился в город миллионник с метро, совершенно фантастической академической школой, медицинско-научной, один Академгородок чего стоит, — пояснили певец.



Также Фомин раскритиковал Лебедева за его замечания по поводу того, что в Новосибирске нет хороших ресторанов.



— Мне было безумно обидно, читать про то, что мой город якобы забыли построить, у нас есть что посмотреть. И еще обиднее было прочитать, что у нас якобы негде поесть. Мы — один из самых ресторанных городов. Лебедев сравнивает наш город с Красноярском, но к Красноярску у меня больше вопросов. Новосибирск — это столица Сибири, — отметили Фомин.



В начале апреля Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.



Также он сравнил Новосибирск с Красноярском. По его мнению, наш город значительно уступает соседнему в ресторанном бизнесе. По словам Лебедева, Новосибирск только начинает подтягиваться к уровню Красноярска, но ему нечего предложить туристам.

