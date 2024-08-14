НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+30°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

5 м/c,

южн.

 745мм 41%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56

СРОЧНО

Директор филармонии покинула пост

Странная смерть ветерана МВД
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Развлечения «Его называют сибирским Чикаго»: Митя Фомин заступился за Новосибирск после критики Артемия Лебедева

«Его называют сибирским Чикаго»: Митя Фомин заступился за Новосибирск после критики Артемия Лебедева

Певец не согласился с замечаниями дизайнера

1 799
29 комментариев
По словам Фомина, за 130 лет город очень сильно развился

Певец Митя Фомин высказался по поводу критики дизайнера Артемия Лебедева о Новосибирске. В интервью шоу «Ломовка Live» исполнитель отметил, что не согласен с дизайнером относительно того, что Новосибирск — безликий город без своей изюминки и важного значения для страны.

— Мне очень обидно, что господин Лебедев недавно сказал, что Новосибирск — это город, который забыли построить. За 130 лет существования этого города он превзошел все немыслимые стандарты и нормы. Его называли сибирским Чикаго, потому что за 130 лет из железнодорожной станции он превратился в город миллионник с метро, совершенно фантастической академической школой, медицинско-научной, один Академгородок чего стоит, — пояснили певец.

Также Фомин раскритиковал Лебедева за его замечания по поводу того, что в Новосибирске нет хороших ресторанов.

— Мне было безумно обидно, читать про то, что мой город якобы забыли построить, у нас есть что посмотреть. И еще обиднее было прочитать, что у нас якобы негде поесть. Мы — один из самых ресторанных городов. Лебедев сравнивает наш город с Красноярском, но к Красноярску у меня больше вопросов. Новосибирск — это столица Сибири, — отметили Фомин.

В начале апреля Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

Также он сравнил Новосибирск с Красноярском. По его мнению, наш город значительно уступает соседнему в ресторанном бизнесе. По словам Лебедева, Новосибирск только начинает подтягиваться к уровню Красноярска, но ему нечего предложить туристам.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Митя Фомин Артемий Лебедев Новосибирск Рестораны
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
267039456
14 августа 2024, 17:07
"что Новосибирск — безликий город без своей изюминки и важного значения для страны." Есть у нас свои изюмины, точечная застройка, убитые дороги, серые, безликие управленцы и быдлостроители!
Татьяна 53
14 августа 2024, 16:56
"По словам Фомина, за 130 лет город очень сильно развился2 Он что знает каким был Новосибирск 130 лет назад .
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,36

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление