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Развлечения «Конечно — да»: Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

«Конечно — да»: Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Фанаты предполагают, что оно помолвочное

2 693
41 комментарий
Певица показала фото с отдыха

Ольга Бузова в своих социальных сетях опубликовала фотографии с кольцом на безымянном пальце. Уже несколько недель артистка намекает на то, что у нее появился молодой человек.

Бывшая ведущая «Дом-2» опубликовала фотографии о том, как она провела выходные. Девушка каталась на велосипеде и вкусно ужинала. Но фанатов больше привлекло кольцо, которое было видно на снимках. Подписчики предположили, что оно помолвочное.

— Кольцо на руке на пальце? Или показалось? — спрашивают в комментариях.

Также одну из фотографий певица опубликовала с подписью «Конечно да».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

В августе певица выложила фотографии с мужчиной, лицо которого скрыла. Ольга Бузова написала, что она счастлива.

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Комментарии
43
Житель городка
14 августа 2024, 14:30
Какая же она "не фотогеничная", прости меня госпади.....
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
14 августа 2024, 14:55
все вот эти паблики и количество подписантов на таких людей, четко показывает уровень маргинальности и отсталости населения...а это значит, катастрофически много у нас бескультурных, глупых и просто деградировавших людей...страшно просто...всего за 30 лет опустить самую читающую и умную нацию в глубочайшую клоаку, это просто уму непостижимо, как это все быстро произошло...
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