«Конечно — да»: Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Певица показала фото с отдыха Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ольга Бузова в своих социальных сетях опубликовала фотографии с кольцом на безымянном пальце. Уже несколько недель артистка намекает на то, что у нее появился молодой человек.

Бывшая ведущая «Дом-2» опубликовала фотографии о том, как она провела выходные. Девушка каталась на велосипеде и вкусно ужинала. Но фанатов больше привлекло кольцо, которое было видно на снимках. Подписчики предположили, что оно помолвочное.

— Кольцо на руке на пальце? Или показалось? — спрашивают в комментариях.

Также одну из фотографий певица опубликовала с подписью «Конечно да».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

В августе певица выложила фотографии с мужчиной, лицо которого скрыла. Ольга Бузова написала, что она счастлива.