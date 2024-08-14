«Конечно — да»: Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Ольга Бузова в своих социальных сетях опубликовала фотографии с кольцом на безымянном пальце. Уже несколько недель артистка намекает на то, что у нее появился молодой человек.
Бывшая ведущая «Дом-2» опубликовала фотографии о том, как она провела выходные. Девушка каталась на велосипеде и вкусно ужинала. Но фанатов больше привлекло кольцо, которое было видно на снимках. Подписчики предположили, что оно помолвочное.
— Кольцо на руке на пальце? Или показалось? — спрашивают в комментариях.
Также одну из фотографий певица опубликовала с подписью «Конечно да».
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
В августе певица выложила фотографии с мужчиной, лицо которого скрыла. Ольга Бузова написала, что она счастлива.
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