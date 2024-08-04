«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино

Елизавета Шаталова Корреспондент отдела новостей

Новый фильм о Дэдпуле много обсуждают в Сети Источник: Kinopoisk.ru











С 3 августа в Новосибирске стартовал прокат фильма «Дэдпул и Росомаха» (18+), который позиционируют как начало «революции в киновселенной "Марвел"». По крайней мере, об этом говорит сам Дэдпул. Премьера — первое появление вселенной Людей Икс в общей вселенной «Марвел» и Мстителей. Это стало возможным после покупки «Диснеем» студии Fox, владеющей правами на мутантов. А еще это первый за много лет ожидаемый фильм «Марвел», билеты на который были заранее раскуплены, а сборы за первые выходные проката поставили рекорд. Корреспондент НГС сходила на премьеру на самый первый сеанс и поняла, почему стоит посмотреть очередной супергеройский фильм и что он значит для поклонников «Марвел». Обещаем: без спойлеров.

«В киновселенной "Марвел" намечается революция»

Фильм снимал режиссер Шон Леви, известный по кинофраншизе «Ночь в музее» Источник: Kinopoisk.ru











Кинозал в «Сибирском молле» утром в субботу заполнен — новосибирцы пришли на долгожданный фильм про Дэдпула. Он вышел спустя шесть лет после второй части и через пять лет после покупки «Фокса» «Диснеем». То есть Люди Икс с Дэдпулом, Ртутью, которого играл Эван Питерс, и Фантастической четверкой теперь могут объединиться с Мстителями, Человеком-пауком и Ртутью, которого играл Аарон Тейлор-Джонсон. И кому доверили это объединение? Болтливому наемнику Дэдпулу.

В начале фильма Уайд Уилсон пытается попасть в команду Мстителей, но ему отказывают. Наемник разочаровывается, его бросает Ванесса, которую оживили в прошлой части, и Дэдпул снимает свой супергеройский костюм. Уайд идет продавать машины, но вдруг оказывается, что его вселенная разрушается из-за смерти Росомахи в фильме «Логан». В сюжет вмешивается Управление временными аномалиями (фанаты сериала про Локи всё сразу поняли), которое забирает Дэдпула с «Земли 1005» и пророчит ему будущее с Мстителями. Но тогда все близкие Уайда погибнут. Дэдпул решает спасти свою вселенную и отправляется на поиски Логана из других вселенных.

Так звучит завязка фильма. При этом основные действия разворачиваются в некой Пустоши, в которую отправляют всех ненужных для киновселенной героев, так что вас ждет огромное количество камео.

Сюжет у фильма достаточно простой, и в кино он отходит на второй план. Главная злодейка — Кассандра Нова, сестра профессора Икс. Выглядит она эффектно, но мотивация у нее плоская и непонятная, а в атмосферу «Дэдпула» героиня не попадает совсем, так что хорошего злодея не получилось.

Кассандру Нову играет Эмма Коррин, которая играла Диану в сериале «Корона» Источник: Kinopoisk.ru











Мотивация главных героев выглядит неплохо. Дэдпул, который в первых двух частях искал семью, в третьей ее нашел. Теперь ему нужно найти самого себя. Несколько раз персонаж повторяет, что «хочет быть кем-то», хочет стать важным для мира и для своих близких. Так что Дэдпулу приходится выбраться из магазина, где он продает «Хонды» и «Киа», и снять с себя парик. А вот у Росомахи в этом фильме мотивация противоположная: он ищет семью и прощение.



Это делает противостояние Дэдпула и Росомахи еще интереснее, а в первой части фильма это именно противостояние. И даже будет пара эпичных драк под музыку AC/DC. Взаимодействие двух ярких, но противоположных персонажей — одно из главных преимуществ фильма. Дэдпул с языком без костей и вечным пробиванием четвертой стены и Росомаха, который много молчит, а если говорит, то рычанием, создают особую химию в фильме. Которая где-то немного сентиментальная, но в основном смешная.

Комедия Дэдпула уже в третий раз получается на высоком уровне. Она остается очень грязной и черной, но это всё еще тот юмор, который многим понравился в первом фильме. И этому стоит отдать должное — он держит планку. В этом фильме также много элементов боди-хоррора, что тоже смешно обыгрывается, но особо чувствительным лучше быть готовым.

Кино о кино

Райан Рейнольдс вновь надел маску Дэдпула Источник: Kinopoisk.ru











Главное в новом фильме про Дэдпула: это кино о кино. А также о сериалах, комиксах и внутренних делах компании. Это обыгрывается с самых первых минут и будет появляться в шутках и диалогах весь фильм. «Дэдпул и Росомаха» — это одна большая отсылка на «Марвел». Там появляются герои, про которых уже все забыли. Или о которых знали только те, кто читал комиксы.



Но это также размышления о киновселенной «Марвел» и ее современном состоянии. Устами Дэдпула произносится то, о чем думают многие фанаты: он говорит о «революции киновселенной», о возможной жадности «Диснея» и о том, как она скажется на кино. Особенно попали в обостренные чувства фанатов слова: «Мультивселенные были провалом в первый раз, во второй раз и в третий».

К слову, один раз мультивселенные в супергероике получились просто идеально: в мультфильме «Человек-паук: через вселенные», который получил Оскар. А «Дэдпул и Росомаха» в некоторых моментах напоминают этот мультфильм, только с множеством Дэдпулов.

Снят фильм достаточно просто — особых режиссерских находок там нет. Битвы ожидаемо эпичные, юмор ожидаемо кровавый и ниже пояса. Много визуальных отсылок, например к «Безумному Максу». Но их вслух проговаривает и сам главный герой. При этом фильм настолько наполнен остроумными диалогами, камео, персонажами и объяснениями сюжетов прошлых фильмов, что, кажется, для художественной наполненности места не остается.

«Мультивселенные были провалом»

Возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи взбудоражило фанатов Источник: Kinopoisk.ru











В предыдущем фильме Дэдпул путешествовал во времени — теперь он путешествует по мультивселенной. В общем, идет по той же линии развития, что пошли все фильмы «Марвел». К 2024 году во всех вселенных без помощника не разберешься. Особенно учитывая, что детали забываются, а некоторые фанаты просто пропускают фильмы или сериалы. К тому же массовый зритель ушел из супергероики на несколько лет, и вернуть его интерес непросто.



Четвертый перезапуск Людей Икс звучит, конечно, заманчиво. Хотя иногда хочется, чтобы уже не трогали несчастный труп и оставили его в покое. Но, как пошутил в фильме Дэдпул, «без осквернения могил не получится». А напоследок болтливый наемник предупредил Росомаху, что «Дисней» его оживил не просто так, а чтобы доить до 90 лет. Убивать персонажей, которые приносят деньги, «Дисней» не любит. Они даже вернули Роберта Дауни — младшего в киновселенную Человека-паука.

Невозможно, правда, представить, какими будут Люди Икс в новой вселенной. Если, конечно же, будут. Главная идея мутантов — принятие тех, кто не похож на других. Ее очень хорошо показали и раскрыли в первых частях Людей Икс. В фильмах, которые хоть и немного устарели, но с захватывающим сюжетом, хорошими антагонистами, моральными проблемами и взаимодействием персонажей. Это самая близкая к комиксной атмосфере версия Людей Икс — и для многих фанатов до сих пор самая удачная. Но Люди Икс определенно могут занять ту пустоту, которую оставили после себя Мстители и пытались заполнить второстепенными персонажами.

Но возвращаясь к главному вопросу: стоит ли идти на «Дэдпула и Росомаху»? Да, стоит. Это просто хороший фильм, которые всё реже выходят на большие экраны в России. А если это перезапуск вселенной «Марвел», то его не стоит пропускать. Вдруг мы дождемся великого дуэта Дэдпула и Человека-паука, который покорил зрителей мультфильмов и комиксов.

Если вы не настолько погружены в перипетии кинокомиксов, фильм вам тоже может понравиться — он смешной и эпичный. Я в кино пошла с подругами, которые посреди фильма спросили: «Кто такой Ксавье?» Но из кинотеатра они всё равно вышли довольные, хоть и не поняли 80% отсылок.

Пойдете на новый фильм про Дэдпула? Да, очень его ждал (-а) Нет, мне все эти кинокомиксы неинтересны Напишу свое мнение в комментариях

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