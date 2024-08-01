Рок с Кипеловым, песни Круга и День шахтера: куда сходить в Новосибирске в августе — афиша

В последний месяц лета в Новосибирске не так много мероприятий, как обычно. Но некоторые из них отличаются своим размахом. Месяц начнется с рок-фестиваля на аэродроме ОбьГЭС и закончится историческими реконструкциями в Заельцовском парке. Еще в августе в Новосибирск приедет Маргулис и певица из группы «Краски», пройдет фестиваль экстремального спорта, на который даже завезут снег. Читайте подробности в афише НГС.
Концерты
В кафе «Премьера» в «Победе» выступит дуэт Pachuli (12+). Концерт от Евгения Польмана и Алексея Морозова, на котором прозвучат авторские ремиксы на популярные треки, пройдет 1 августа, а билеты стоят 500 рублей.
Отпраздновать международный день блюза можно в руинпабе «Типография» вместе с Охотин Blues Band (16+). Концерт с зажигательным блюзом, гитарой, барабанами и басом пройдет 6 августа. Билет обойдется в 300 рублей.
В четверг, 8 августа, в кафе «Премьера» выступит рок-группа «Ундервуд» (12+). У музыкантов больше 120 песен, но на концерте они исполнят самые знаменитые хиты. Билеты стоят от 2000 рублей.
Джазовый теплоход (12+) отправится с причала теплоходов в Бердске 10 августа. Прогулка по Обскому морю с шедеврами мирового джаза и мастер-классами во время антрактов будет стоить 3500 рублей за билет для взрослого человека. Детские билеты стоят 2450 рублей, но несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых.
В баре «Нюра» на сцену выйдет сибирская певица и автор песен Lera Sibir (6+). Билеты на ее концерт 15 августа стоят 2000 рублей, артистка исполнит свои хиты «Красивая девочка», «Жаркое лето», «Ягода». Юрий Кузнецов-Таёжный (18+) исполнит легендарные песни Круга и свои собственные композиции в Leps Bar. Билеты стоят от 1000 рублей, а пройдет концерт 15 августа.
За билет от 800 рублей можно сходить на квартирник Porto (16+), который пройдет 15 августа. Попеть старые песни и почувствовать атмосферу семейных посиделок предлагают организаторы в кафе «Премьера» в «Победе».
Певица из известной группы «Краски» Оксана Ковалевская выступит в баре «Руки Вверх!» 16 августа (16+). На концерте прозвучат хиты «Я полюбила бандита», «Старший брат», «А вы не трогайте меня» и другие. Билеты стоят от 800 рублей, а до и после концерта будет дискотека 90-х с ведущими и конкурсами.
Метафизический концерт «Любовь нуждается в любви» подготовила новосибирская группа Ильвинги (12+). Музыканты исполняют треки в разных стилях: от этнических мотивов до панка. Выступление пройдет на одной из летних сцен «Победы». Билет на концерт 16 августа стоит 500 рублей.
Сибирский рок из 2000-х обещает исполнить группа «Школа» (18+) на своем концерте 17 августа. Выступление пройдет в арт-пространстве «Цоколь», а билеты стоят от 330 рублей.
Алексей Вдовин и Дмитрий Дубров (16+) приедут из Москвы и Воронежа в клуб Fasolь, чтобы исполнить авторские песни. Билет обойдется в 1000 рублей, концерт бардов состоится 18 августа.
Исполнитель песен «Кони в яблоках», «Белая ночь» и других Виктор Салтыков (6+) выступит в «Максимилианс». Цены на билет начинаются от 1700 рублей 21 августа.
Евгений Маргулис (12+) приедет для выступления в кафе «Премьера» в «Победу». Заслуженный артист России, бывший участник «Машины времени» и «Воскресения» выйдет на сцену 22 августа. Билеты стоят от 2700 рублей.
В «Подземке» 22 августа на сцену выйдет Vodzumi Sveta (16+). Сибирская поп-певица исполняет авторские песни и каверы в необычных обработках. Билет на концерт стоит от 1000 рублей.
Послушать треки ютубера и тиктокера Бискаса (12+) можно в «Подземке» за билет от 900 рублей. Белорусский артист приезжает в Новосибирск 23 августа.
В «Бродячей собаке» 25 августа выступит новосибирская рок-группа «Иван-Кайф» (16+). Концерт приурочен ко Дню шахтеров. Послушать выступление можно за 640 рублей.
Группа из Пензы «Космонавтов нет» (16+) приедет в «Подземку» с презентацией нового мини-альбома «Космос нас ждет, часть 1» и старыми хитами. Концерт состоится 28 августа, цены на билеты начинаются от 1500 рублей.
В последний день лета, 31 августа, в клубе «Ночь» выступит пианист и композитор Илья Поляков (12+). За билет стоимостью от 800 рублей можно будет послушать авторские композиции, которые исполнитель будет сопровождать монологами.
Фестивали
В первые выходные месяца, со 2 по 4 августа, на аэродроме ОбьГЭС пройдет фестиваль «Ветер Сибири» (18+). В хедлайнерах трехдневного фестиваля указаны Мураками, «Северный флот», Кипелов, Сергей Бобунец, «Сектор газа», Вадим Самойлов, «Анимация», Радио Тапок и другие. На момент написания материала билет в фан-зону на три дня стоит 6420 рублей, но, как указано на сайте, цена может повыситься. Также 2500 рублей стоит место в палаточном лагере.
Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика» (0+) пройдет 4 августа. На Михайловской набережной в этот день будут танцевальные баттлы по направлениям high heels, hip-hop, all styles, соревнования по сноуборду (с настоящим снегом), паркуру, скейтбордингу, воркауту, кикскутерингу и BMX, а также показательные выступления по экстремальным видам спорта. Вход на фестиваль бесплатный, мероприятие начнется в 12 часов.
Посмотреть фильмы из конкурсной программы «Игровое кино до 30 минут» (16+) можно будет 6 и 7 августа. Билеты стоят 350 рублей за один день. Показы проходят в рамках всероссийского фестиваля короткого метра «Арткино».
На Михайловской набережной решили отметить День физкультурника (0+). Праздник пройдет 10 августа, вход бесплатный. Посетителей ждут фестиваль ГТО, фестиваль фитнеса Kangoo Jumps, танцевальный баттл и призовая программа.
Два дня танцев K-pop запланированы в Новосибирске 10 и 11 августа. В первый день в ККК имени Маяковского пройдет танцевальный чемпионат (0+), на котором выступят десятки команд. Цена билета — 500 рублей. На второй день будет встреча на набережной, где можно будет посмотреть на танцы.
На крыше Гастрокорта пройдет пивной фестиваль Sibcraftfest (18+). На мероприятии соберутся 40 пивоварен, можно будет попробовать 200 сортов пива. Билет на один из двух дней стоит 500 рублей. Фестиваль состоится 17 и 18 августа.
Праздник и для детей, и для взрослых подготовили в «Мира Парке» на фестивале Семейный Weekend (0+). Мероприятие пройдет 17 августа, билеты для взрослых стоят 1050 рублей, а для детей — 700 рублей. Дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и занятиях с аниматорами. Школьники и подростки найдут для себя познавательные и научные лекции, творческие активности. Для родителей тоже готовят программу лекций и образовательных практик.
Погрузиться в мир рыцарей, прекрасных дам и эльфов можно на фестивале реконструкции «Княжий двор» (0+). Он стартует в пятницу, 23 августа, а закончится 25 августа. Вход бесплатный. На фестивале можно увидеть исторические деревянные игры, гильдию мастеров, выступление театра шутов, лагерь викингов, лекции, обучение историческим танцам.
В Центральном парке в воскресенье, 25 августа, пройдут концерты, выставки художников и фотографов, мастер-классы и театральные перформансы. Там запланирован фестиваль современного городского искусства «Арт-фабрика» (0+). Вход бесплатный.
Выставки
Выставка-продажа экзотических растений Botanical expo (0+) пройдет в «Подземке». Купив билет стоимостью 150 рублей, вы сможете посмотреть на необычные растения, купить что-то себе, получить рекомендации по уходу и выращиванию.
В Художественном музее 9 августа откроется выставка современной художницы из Китая Чжан Биюнь «Шелест лепестков» (0+). Свои картины девушка пишет в технике гохуа — цветной тушью и акварелью на шелке или рисовой бумаге. На выставке будет более 50 работ в жанре «Цветы и птицы». Проработает выставка до 6 октября. Цена билетов пока неизвестна.
Вспомнить события 1914 года предлагают в Краеведческом музее на одноименной выставке (0+). В 2024 году исполняется 110 лет со дня начала одного из переломных моментов истории — Первой мировой войны. В музее предлагают ознакомиться с приспособлениями и предметами артиллерии, медицины и авиации. Выставка начнется 1 августа и закончится 29 сентября. В день открытия вход бесплатный.
Литература и экскурсии
Новосибирский писатель Александр Бессонов (12+) выступит на сцене ДКЖ со своей новой программой «Алло, бабушка, это Саша!» Текст состоит из диалогов маленького мальчика и его бабушки, которые, по словам организаторов, завирусились в интернете. В прошлом, 2023 году книга «Мадам» Александра Бессонова стала одной из самых продаваемых в России.
Два в одном: экскурсия и дегустация (0+) пройдут в Новосибирске 14 и 28 августа. Как рассказывают организаторы, профессиональный гид окунет вас в атмосферу города, а потом можно будет поучаствовать в дегустации в «Чашке кофе», где объяснят про характеристики вкуса и запаха кофе. Для детей до 14 лет билет стоит 1500 рублей, а для взрослых — 2000 рублей. Организует мероприятие туроператор «Ветер перемен».
Юмор
Стендап на гастрокорте (18+) пройдет 4 августа. Организаторы обещают, что там выступят лучшие комики Новосибирска. Билет стоит от 500 рублей.
В руинпабе «Типография» пройдет необычное мероприятие для тех, кто хочет попробовать себя в театральной импровизации — «Театр из хлама для чайников» (16+). Каждый гость выбирает из большой коробки вещь и пробует создать вокруг нее моноспектакль. Участнику помогает ведущая и наставник — Светлана Тархова. Билет на мероприятие стоит 300 рублей, оно пройдет 28 августа.
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