Рок с Кипеловым, песни Круга и День шахтера: куда сходить в Новосибирске в августе — афиша

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В кафе «Премьера» в «Победе» выступит дуэт Pachuli (12+). Концерт от Евгения Польмана и Алексея Морозова, на котором прозвучат авторские ремиксы на популярные треки, пройдет 1 августа, а билеты стоят 500 рублей.

Отпраздновать международный день блюза можно в руинпабе «Типография» вместе с Охотин Blues Band (16+). Концерт с зажигательным блюзом, гитарой, барабанами и басом пройдет 6 августа. Билет обойдется в 300 рублей.



В четверг, 8 августа, в кафе «Премьера» выступит рок-группа «Ундервуд» (12+). У музыкантов больше 120 песен, но на концерте они исполнят самые знаменитые хиты. Билеты стоят от 2000 рублей.

Джазовый теплоход (12+) отправится с причала теплоходов в Бердске 10 августа. Прогулка по Обскому морю с шедеврами мирового джаза и мастер-классами во время антрактов будет стоить 3500 рублей за билет для взрослого человека. Детские билеты стоят 2450 рублей, но несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых.

В баре «Нюра» на сцену выйдет сибирская певица и автор песен Lera Sibir (6+). Билеты на ее концерт 15 августа стоят 2000 рублей, артистка исполнит свои хиты «Красивая девочка», «Жаркое лето», «Ягода». Юрий Кузнецов-Таёжный (18+) исполнит легендарные песни Круга и свои собственные композиции в Leps Bar. Билеты стоят от 1000 рублей, а пройдет концерт 15 августа.

За билет от 800 рублей можно сходить на квартирник Porto (16+), который пройдет 15 августа. Попеть старые песни и почувствовать атмосферу семейных посиделок предлагают организаторы в кафе «Премьера» в «Победе».

Певица из известной группы «Краски» Оксана Ковалевская выступит в баре «Руки Вверх!» 16 августа (16+). На концерте прозвучат хиты «Я полюбила бандита», «Старший брат», «А вы не трогайте меня» и другие. Билеты стоят от 800 рублей, а до и после концерта будет дискотека 90-х с ведущими и конкурсами.

Метафизический концерт «Любовь нуждается в любви» подготовила новосибирская группа Ильвинги (12+). Музыканты исполняют треки в разных стилях: от этнических мотивов до панка. Выступление пройдет на одной из летних сцен «Победы». Билет на концерт 16 августа стоит 500 рублей.

Сибирский рок из 2000-х обещает исполнить группа «Школа» (18+) на своем концерте 17 августа. Выступление пройдет в арт-пространстве «Цоколь», а билеты стоят от 330 рублей.

В Новосибирске на «Ветер Сибири» приедет Вадим Самойлов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Алексей Вдовин и Дмитрий Дубров (16+) приедут из Москвы и Воронежа в клуб Fasolь, чтобы исполнить авторские песни. Билет обойдется в 1000 рублей, концерт бардов состоится 18 августа.



Исполнитель песен «Кони в яблоках», «Белая ночь» и других Виктор Салтыков (6+) выступит в «Максимилианс». Цены на билет начинаются от 1700 рублей 21 августа.

Евгений Маргулис (12+) приедет для выступления в кафе «Премьера» в «Победу». Заслуженный артист России, бывший участник «Машины времени» и «Воскресения» выйдет на сцену 22 августа. Билеты стоят от 2700 рублей.

В «Подземке» 22 августа на сцену выйдет Vodzumi Sveta (16+). Сибирская поп-певица исполняет авторские песни и каверы в необычных обработках. Билет на концерт стоит от 1000 рублей.



Послушать треки ютубера и тиктокера Бискаса (12+) можно в «Подземке» за билет от 900 рублей. Белорусский артист приезжает в Новосибирск 23 августа.

В «Бродячей собаке» 25 августа выступит новосибирская рок-группа «Иван-Кайф» (16+). Концерт приурочен ко Дню шахтеров. Послушать выступление можно за 640 рублей.

Группа из Пензы «Космонавтов нет» (16+) приедет в «Подземку» с презентацией нового мини-альбома «Космос нас ждет, часть 1» и старыми хитами. Концерт состоится 28 августа, цены на билеты начинаются от 1500 рублей.