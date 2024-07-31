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Развлечения «Танцы, шопинг и друзья»: новосибирская модель Playboy показала, на что она тратит деньги в Греции

«Танцы, шопинг и друзья»: новосибирская модель Playboy показала, на что она тратит деньги в Греции

Детей сибирячка оставила дома с супругом

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4 комментария
Перминова путешествует по Греции на яхте

Кадрами с заграничного отдыха поделилась модель Playboy из Новосибирской области Елена Перминова. Жена миллиардера Александра Лебедева в личных соцсетях показала, как проводит время с друзьями в Греции.

— Путешествуем по Греции и у нас тут так вкусно готовит шеф, а при этом мы ещё обедаем в таких ресторанах надеюсь, к счастью наберу хоть один килограмм, у меня с этим проблемы. Есть все, что порой нужно маме: танцы, шопинг и друзья, — написала Перминова.

Как отметила модель, детей она ставила с мужем дома. Компанию на отдыхе ей составили только близкие друзья.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе популярного тогда Стаса Пьехи. Сибирячка замужем за миллиардером Александром Лебедевым, который старше девушки ее на 27 лет.


* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова опубликовала пикантные фото в «голом» платье. В таком образе девушка отправилась на день рождения подруги.

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Комментарии
5
Гость
31 июля 2024, 20:03
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