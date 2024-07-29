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Развлечения В два раза больше, чем год назад: на авиашоу в Мочище приехали 34 тысячи зрителей

В два раза больше, чем год назад: на авиашоу в Мочище приехали 34 тысячи зрителей

Для посетителей запустили дополнительные электрички и автобусы

2 431
45 комментариев
В фестивале принимали участие более 400 профессионалов

В два раза больше пассажиров приехали на авиашоу Мочище, чем год назад. Об этом рассказал министра траснпорта Новосибирской области Анатолий Костылевский во время оперативного совещания при губернаторе.

— В рамках проведения фестиваля электричками и автобусом воспользовались 34 тысячи пассажиров, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. Год назад было около 16 тысяч пассажиров.

По словам министра, утром курсировали 15 электричек, из них 13 назначили дополнительно, днем было 18 электричек из них 16 дополнительных. Также пустили 14 автобусов.

Традиционный авиационный фестиваль прошел в Мочище 28 июля. Журналисты НГС следили за тем, как новосибирцы развлекались на авиашоу.

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Комментарии
46
Гость
29 июля 2024, 12:05
Очень радостно, что не смотря на шипящую пропаганду общечеловеков, патриотические шоу становятся всё более популярны и собирают всё больше россиян! 👍
kalqcd
29 июля 2024, 11:55
Как корёжит гостей форума. Любо дорого смотреть. Продолжайте. А мероприятие великолепное!
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