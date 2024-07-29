В два раза больше, чем год назад: на авиашоу в Мочище приехали 34 тысячи зрителей

В фестивале принимали участие более 400 профессионалов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В два раза больше пассажиров приехали на авиашоу Мочище, чем год назад. Об этом рассказал министра траснпорта Новосибирской области Анатолий Костылевский во время оперативного совещания при губернаторе.



— В рамках проведения фестиваля электричками и автобусом воспользовались 34 тысячи пассажиров, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. Год назад было около 16 тысяч пассажиров.

По словам министра, утром курсировали 15 электричек, из них 13 назначили дополнительно, днем было 18 электричек из них 16 дополнительных. Также пустили 14 автобусов.

Традиционный авиационный фестиваль прошел в Мочище 28 июля. Журналисты НГС следили за тем, как новосибирцы развлекались на авиашоу.