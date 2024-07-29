Встречали как рок-звезд: «Витязей» дождались терпеливые, а «Русь» ловила просвет в тучах — авиашоу в Мочище в 15 кадрах

Авиационный фестиваль в Мочище в этом году назывался «За нашу победу — на взлет!» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











28 июля на аэродроме в Мочище прошел традиционный авиационный фестиваль. Он собрал тысячи зрителей, которые пришли посмотреть на выступления пилотажных групп. В Новосибирск прилетели профессионалы из разных уголков России, но их планы едва не испортила погода.



В небо почти сразу после открытия поднялся ярко-оранжевый Extra 360 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ближе к обеду в Новосибирской области пошел сильный дождь. Он затронул в том числе Толмачево, где ждали вылета пилотажные группы «Русь» и «Русский витязь». Группа «Русь» смогла вылететь между двумя периодами ливня, а «Витязи» не успели.

Пока зрители ждали последнюю пилотажную группу, в Мочище тоже пошел дождь. Люди стали покидать аэродром, и организаторы объявили розыгрыш призов: он должен был завершать мероприятие, но расписание пришлось изменить.

На авиашоу в этом году отмечали сразу три даты: 120 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, 110 лет ПВО России и 95 лет гражданской авиации Западной Сибири Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие посетители ждали «Витязей» до последнего. Уже закончилась программа на сцене, небо было пусто, а организаторы тихо переговаривались об окончании шоу.

В конце концов стало известно, что «Витязи» вылетают. Они преодолели расстояние от Толмачево до Мочище за пять минут, и оставшиеся зрители встречали пилотов как рок-звезд.



В фестивале принимали участие более 400 профессионалов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несколько лет подряд в Мочище на авиашоу прилетает пилотажная группа «Барсы». Команда состоит из девушек-пилотов и их капитана Ивана Барсова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пилоты «Барсов» сфотографировались со своими фанатами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Барсы» летели из Сургута Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На фестивале было 80 разных воздушных судов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ближе к обеду небо над Мочище затянули тучи и пошел дождь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Группа «Русь» вылетела из Толмачево в небольшой промежуток между дождями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Русь» базируется в Вязьме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летают пилоты «Руси» на L-39 Albatros Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Русские витязи» сильно опоздали из-за дождя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Витязи» выступают на Су-35 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В конце один из пилотов исполнил впечатляющей номер с «подстрелом» самолета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О том, как проходило авиашоу в Мочище в этом году, мы рассказывали в онлайн-трансляции. В нее попали и кадры, как от дождя прятались зрители.