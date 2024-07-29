Развлечения Встречали как рок-звезд: «Витязей» дождались терпеливые, а «Русь» ловила просвет в тучах — авиашоу в Мочище в 15 кадрах
Встречали как рок-звезд: «Витязей» дождались терпеливые, а «Русь» ловила просвет в тучах — авиашоу в Мочище в 15 кадрах
В небо поднялись десятки вертолетов и самолетов, а зрителям пришлось прятаться от ливня
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28 июля на аэродроме в Мочище прошел традиционный авиационный фестиваль. Он собрал тысячи зрителей, которые пришли посмотреть на выступления пилотажных групп. В Новосибирск прилетели профессионалы из разных уголков России, но их планы едва не испортила погода.
Ближе к обеду в Новосибирской области пошел сильный дождь. Он затронул в том числе Толмачево, где ждали вылета пилотажные группы «Русь» и «Русский витязь». Группа «Русь» смогла вылететь между двумя периодами ливня, а «Витязи» не успели.
Пока зрители ждали последнюю пилотажную группу, в Мочище тоже пошел дождь. Люди стали покидать аэродром, и организаторы объявили розыгрыш призов: он должен был завершать мероприятие, но расписание пришлось изменить.
Многие посетители ждали «Витязей» до последнего. Уже закончилась программа на сцене, небо было пусто, а организаторы тихо переговаривались об окончании шоу.
В конце концов стало известно, что «Витязи» вылетают. Они преодолели расстояние от Толмачево до Мочище за пять минут, и оставшиеся зрители встречали пилотов как рок-звезд.
О том, как проходило авиашоу в Мочище в этом году, мы рассказывали в онлайн-трансляции. В нее попали и кадры, как от дождя прятались зрители.
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