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Развлечения обзор Самые соблазнительные шахматистки мира: когда они берутся за игру, на доску никто не смотрит

Самые соблазнительные шахматистки мира: когда они берутся за игру, на доску никто не смотрит

Мы готовы проиграть им все партии на свете

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За некоторыми шахматными турнирами наблюдать интереснее, чем за самыми зрелищными видами спорта

Со стороны может показаться, что шахматы настолько интеллектуальный вид спорта, что им занимаются исключительно ботаники и синие чулки. Но у нас есть как минимум пять доказательств того, что это совершенно не так. Героини нашего материала могут не только поразить соперников за шахматной доской, но и покорить любого с первого взгляда. Отмечать День шахмат в такой компании — одно удовольствие.

Софико Гурамишвили

Софико родилась в 1991 году в Тбилиси. В раннем детстве она часто резалась с бабушкой в шашки, но еще больше ее интересовали резные шахматные фигуры, которые в игре задействованы не были. Тогда мама и решила научить дочь играть в шахматы. И вот в 10 лет Софико впервые квалифицировалась на свой первый молодежный чемпионат мира по шахматам.

В своем первом чемпионате Софико стала девятой из 70 участниц, всего на три очка отстав от победительницы.

Позже Софико участвовала в чемпионатах Европы и мира. Правда звезд с неба не хватала. Что, впрочем, не помешало ей стать международным мастером.

В 2015 году Софико вышла замуж за нидерландского гроссмейстера Аниша Гири, а с 2019 года играет за Нидерланды.

Анна Шаревич

Как и Софико Гурамишвили, Анна Шаревич начала играть в шахматы с пяти лет. А ее первым тренером стал отец.

Свои первые победы Анна начала одерживать на чемпионатах родной Белоруссии. Потом в составе сборной страны участвовала в шахматных олимпиадах.

Вместе с шахматным талантом Анна открыла в себе и задатки модели.

На некоторых ее фотографиях наглядно видно, что бывает, когда в девушке сочетаются красота и любовь к шахматам.

В 2014 году Анна стала гражданкой США. С тех пор за США и выступает. Однажды даже стала победительницей командного чемпионата страны в составе команды Saint Louis Arch Bishops.

Анна Рудольф

У Анны, наверное, не было другого пути, как пойти по стопам своего отца — чемпиона мира по гексагональным шахматам и опытного шахматного игрока Ласло Рудольф.

Когда Анне было четыре года, она вместе с сестрой играла в шахматы на компьютере. Наигрались так, что вскоре прошла на юношеский чемпионат мира по шахматам.

После первого успеха Анна то и дело участвовала в различных шахматных соревнованиях, каждый раз показывая высокий уровень мастерства. А в 9 лет обыграла венгерского гроссмейстера Лайоша Портиша, которому на тот момент было 59 лет.

Анна неоднократно побеждала на чемпионатах Европы среди юниоров по быстрым шахматам и в венгерском чемпионате среди женщин, представляла Венгрию на шахматной олимпиаде с 2008 по 2012 год. А в 2010 году переехала в Мадрид, где объединила преподавание шахмат с турнирной игрой.

С 2017 года Анна перестала играть в соревновательные шахматы высокого уровня и сосредоточилась на телевизионной карьере. Также она ведет канал на Twitch и блог на YouTube. А в перерывах не забывает заниматься в спортзале.

YouTube свел Анну и с будущим возлюбленным — в 2019 году шахматистка закрутила роман с ирландским ютубером Кевином О’Рейли. Сейчас они вместе живут в Испании.

Дина Беленькая

Дина Беленькая родилась в 1993 году в Санкт-Петербурге и играет в шахматы с трех лет.

В 17-летнем возрасте она выиграла Первую российскую лигу, набрав 8 очков из 9 возможных. А после ряда побед в 2016 году Беленькой присудили звание гроссмейстера среди женщин.

Дина — полиглот, она свободно разговаривает на русском, английском, французском и немецком языках.

Сейчас Дина работает комментатором и ведет эфиры на Twitch.

И, возможно, сама того не зная, то и дело входит во всевозможные топы самых красивых шахматисток планеты. Наш — не исключение.

В 2022 году Дина дебютировала в чесбоксинге. Это состязание, объединяющее в себе шахматы и бокс. Матч состоит из 11 раундов и проводится на ринге. Начинается он с игры в шахматы. За 4 минуты противники должны сделать как можно больше результативных ходов. Потом соперники выходят на ринг и боксируют 3 минуты. После этого они снова садятся за шахматы. Каждый раунд длится 7 минут, а весь матч — 77 минут. Побеждает тот, кто или ставит мат, или отправляет соперника в нокаут. В случае шахматной ничьей победа присуждается по очкам, набранным в ходе бокса.

Одержать победу в чесбоксинге для Дины было делом времени. Так что она может не только мат поставить, но и накостылять как следует.

Последние несколько лет Дина живет во Франции, а на шахматной доске представляет Израиль.

С другими шахматистками Дина встречается не только на чемпионатах, но и в неформальной обстановке. Например, на фотографии ниже вы можете заметить ее с сестрами Ботез.

Александра и Андреа Ботез

Александра Ботез — канадско-американская шахматистка, пятикратная чемпионка среди девушек.

Интерес к шахматам она стала проявлять в шесть лет. Сперва ее учил отец, а потом она пошла в шахматный клуб «Золотые рыцари». И уже через два года выиграла свой первый турнир.

До 15 лет Ботез жила в Канаде, где выиграла пять национальных чемпионатов в своих возрастных категориях, а после переезда в США стала выступать за сборную этой страны и взяла еще один титул.

До 2016 года Александра участвовала в нескольких шахматных олимпиадах и достигла высокого рейтинга в карьере. Она даже получила титул мастера FIDE среди женщин, но решила сосредоточиться на учебе в Стэнфордском университете.

Тем не менее о шахматах Александра не забыла. Сперва она стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба, потом начала стримить на Twitch. Как позже признавалась девушка, большинству зрителей было наплевать на игровой процесс — они обсуждали ее внешность и пытались флиртовать с соблазнительной шахматисткой.

Постепенно зрители прониклись и самими шахматами. Аудитория канала Александры росла, девушка начала зарабатывать на стримах. Вскоре к шахматистке присоединилась и ее младшая сестра Андреа.

Андреа — полная противоположность Александры: шебутная, импульсивная, громкая. И они идеально дополняют друг друга.

Зрителей привлекли стиль и харизма сестер. Ботез не только интересно рассказывают о шахматах и обучают аудиторию, но и постоянно общаются со зрителями, шутят, устраивают пранки и челленджи.

В декабре 2020 года Андреа и Александра стали финалистками премии Dexerto Awards в номинации «Прорыв года среди стримеров» и подписали контракт с киберспортивной организацией Envy Gaming. Генеральный менеджер компании по контенту Эндрю Петерман тогда назвал сестер «лучшими создателями развлекательного шахматного контента».

Признавайтесь, отмечаете День шахмат?

Теперь да
В первый раз слышу о таком, но девушки приятные
В первый раз о таком слышу, да и девушки на шахматисток не похожи
Всегда смотрю на шахматы и не обращаю внимания на девушек
Мне только повод дай что-нибудь отметить!
Не отмечаю и отмечать не буду

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Комментарии
30
shamank331
20 июля 2024, 20:15
очередная подборка иноагентов)))) Кстати чем посредственнее результат, чем больше оголённые фото, значит даже шахматистки не догоняют, что нынче лохматым сейфом никого не удивить, а за бритый сей золотую медаль не выдадут))).
урлулуу
20 июля 2024, 20:19
Вот и че с этой инфой делать? Зачем вы это написали?
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