Букет алых роз: у Ольги Бузовой появился тайный поклонник — она поделилась романтичными кадрами в соцсетях

Ольга публикует кадры из небольшого колумбийского городка Паломино. Источник: Telegram-канал Бузова











Ольге Бузовой подарили букет красных роз — цветы певица и телеведущая показала у себя в Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ). Текст послания она прикрыла рукой, не желая делиться личным.

— Утро начинается не с кофе, — написала Ольга Бузова и опубликовала еще ряд видео с романтическим подтекстом.

Известно лишь имя отправителя — его зовут Дмитрий Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сейчас телеведущая находится в Колумбии — она прилетела на съемки нового реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+), они стартуют 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ.



Певица совмещает работу с отдыхом — в перерывах между съемками она гуляет и смотрит достопримечательности. Так у статуи Шакиры Бузова исполнила зажигательный танец — Ольга в восторге от латиноамериканской страны.

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