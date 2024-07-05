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Развлечения обзор Букет алых роз: у Ольги Бузовой появился тайный поклонник — она поделилась романтичными кадрами в соцсетях

Букет алых роз: у Ольги Бузовой появился тайный поклонник — она поделилась романтичными кадрами в соцсетях

Певица улетела в Колумбию на съемки нового реалити-шоу о звездах

1 760
18 комментариев
Ольга публикует кадры из небольшого колумбийского городка Паломино.

Ольге Бузовой подарили букет красных роз — цветы певица и телеведущая показала у себя в Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ). Текст послания она прикрыла рукой, не желая делиться личным.

— Утро начинается не с кофе, — написала Ольга Бузова и опубликовала еще ряд видео с романтическим подтекстом.

Известно лишь имя отправителя — его зовут Дмитрий

Сейчас телеведущая находится в Колумбии — она прилетела на съемки нового реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+), они стартуют 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ.

Певица совмещает работу с отдыхом — в перерывах между съемками она гуляет и смотрит достопримечательности. Так у статуи Шакиры Бузова исполнила зажигательный танец — Ольга в восторге от латиноамериканской страны.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Комментарии
18
Фродо Бэггинс
5 июля 2024, 11:13
да господи, бабье сами себе покупают цветы для фоток в соцстях а то и вовсе фотаются с букетом подруги или берут букет в аренду (как и коробочки от айфонов, пакетики от брендовых шмоток, и тому подообную бутафорию) цель баб - проста. иммитация успеха. и чем больше она имтитуриет тем более она лживы и тем хуже будет ее характер
Гость
5 июля 2024, 11:11
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Что типично для любого вырождающегося СМИ.
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