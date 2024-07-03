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Развлечения «Сову вызывали?»: Дима Билан пожаловался на недосып после концерта в Новосибирске — видео

«Сову вызывали?»: Дима Билан пожаловался на недосып после концерта в Новосибирске — видео

Певец выступил на частном мероприятии 2 июля

829
13 комментариев
Певец выступил на четырех мероприятиях за пять дней

Известный российский певец Дима Билан пожаловался на недосып. Исполнитель накануне выступал в Новосибирске.

Артист выложил на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) кадры с выступления в Новосибирске. На опубликованном видео певец исполняет песню «Держи». Ролик Дима Билан подписал «шло 4 мероприятие за 5 дней».

Спустя время в аккаунте певца появились новые записи, в которых Билан жаловался на недосып.

— Доброе утро, сову вызывали? — говорится в опубликованном ролике.

Певец также подписал, что вчера спал пять часов, а сегодня — лишь три часа.

Отметим, что в Новосибирске певец выступал накануне, 2 июля, на частном мероприятии, которое прошло на стадионе «Сибиряк».

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Концерты Димы Билана — запоминающееся зрелище. В середине июля на одном из таких мероприятий зажгла певица из Новосибирска Пелагея вместе с дочкой.

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Комментарии
13
Zemb
3 июля 2024, 22:39
вошёл не в ту дверь местным коррупционерам????
Grape Reflection 🍇
3 июля 2024, 22:47
А это не пропаганда лгбт?
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