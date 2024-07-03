«Сову вызывали?»: Дима Билан пожаловался на недосып после концерта в Новосибирске — видео

Известный российский певец Дима Билан пожаловался на недосып. Исполнитель накануне выступал в Новосибирске.
Артист выложил на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) кадры с выступления в Новосибирске. На опубликованном видео певец исполняет песню «Держи». Ролик Дима Билан подписал «шло 4 мероприятие за 5 дней».
Спустя время в аккаунте певца появились новые записи, в которых Билан жаловался на недосып.
— Доброе утро, сову вызывали? — говорится в опубликованном ролике.
Певец также подписал, что вчера спал пять часов, а сегодня — лишь три часа.
Отметим, что в Новосибирске певец выступал накануне, 2 июля, на частном мероприятии, которое прошло на стадионе «Сибиряк».
*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Концерты Димы Билана — запоминающееся зрелище. В середине июля на одном из таких мероприятий зажгла певица из Новосибирска Пелагея вместе с дочкой.