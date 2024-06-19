«Выступление превзошло все ожидания»: Пелагея вместе с дочкой зажгла на концерте Димы Билана — видео

Дочери певицы семь лет Источник: pelageya_insta / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Новосибирская певица Пелагея опубликовала видео, как она вместе с дочерью Таисией, зажигает на концерте Димы Билана. Так способом знаменитость решила порадовать дочь, после того, как они не смогли улететь в Турцию на отдых.



Артистка воспитывает семилетнюю дочь Таисию от бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. В конце мая девочка должна была улететь на отдых в Турцию вместе с бабушкой. Она очень ждала эту поездку, готовилась и считала дни до отъезда. Однако путешествие не состоялось — в аэропорту школьница узнала, что отец дал запрет на ее выезд за границу.



Судя, по кадрам, которые певица опубликовала в личном телеграм-канале, Тае понравилось выступление Билана. Вместе с мамой они танцевали под хиты исполнителя.



— Тася впервые побывала на стадионном концерте, да еще и одного из самых любимых артистов — Димы Билана. Готовилась, предвкушала — но увиденное и услышанное все равно превзошло все ожидания. Супер шоу, полный стадион, и душевная исповедь настоящего артиста — талантливого, опытного и очень искреннего, — написала певица.

Источник: телеграм-канал «Пелагея»

Ранее Мосгорсуд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребёнка певицы Пелагеи и её бывшего мужа Ивана Телегина. Отметим что Телегин не в первый раз намеревался оспорить сумму алиментов. В 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей супруге, сообщал «РЕН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу суда. Хоккеист добился изменения суммы выплат с 1/4 части дохода до 1/6.



Пелагея вышла замуж за спортсмена в 2016 году, а через семь месяцев у пары родилась дочь Таисия. Спустя три года артистка заявила о разводе.



В январе прошлого года Пелагея сообщила, что выиграла третий суд против Ивана Телегина. Хоккеист пытался отсудить у артистки её квартиру в Москве и часть гонораров, но суд апелляционной инстанции оказался на стороне Пелагеи.



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