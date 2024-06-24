«Безумно счастливая!»: сибирячка прошла в финал шоу «Мистер Х» — она борется за сердце холостяка

Анжеле остался один шаг до сердца избранника Источник: кадр из шоу «Мистер Х» / Misterx.friday.ru











На проекте «Мистер Х» (16+) отношения между одним из героев телешоу Гордеем Крапивкой и уроженкой Кузбасса Анжелой Калачевой получили развитие. В этот раз девушки сами организовывали свидания и знакомили молодых людей с близкими. Анжела организовала встречу Гордея со своим братом-боксером, после чего сумела пройти в финал шоу.

По правилам шоу «Мистер Х. Богач или бедняк» девушки борются за сердце двух холостяков — Стаса Еговцева и Гордея Крапивки. Один из мужчин простой учитель, второй тоже когда-то преподавал, но сейчас является миллионером. Кто из них кто — участницы не знают.



28-летняя Анжела Калачева работает специалистом по охране труда в Санкт-Петербурге. Но родилась девушка в кузбасском городе Тайга. Придя на шоу, Анжела сразу отдала предпочтение Крапивке. Мужчина в свою очередь испытывал ее симпатию на прочность и ухаживал сразу за тремя девушками.



В этот раз Калачева отвезла избранника в Санкт-Петербург, где устроила мастер-класс по танцам и предложила сделать памятные снимки в фотобудке.

— Сегодня я чувствую, что я безумно красивая, счастливая, и я всегда хотела быть такой, — поделилась Анжела.



Затем девушка пригласила на встречу своего старшего брата Николая. Он устроил Гордею настоящий допрос: как тот видит перспективу развития отношений с Анжелой и готов ли к серьезным чувствам. Кроме того, Николай рассказал о своем боксерском прошлом и заявил, что не даст сестру в обиду.

Такая опека не оттолкнула Гордея, наоборот, он считает, что такую девушку нужно оберегать.

— Она не из тех девчонок, что бросаются на шею, меня это привлекает, — пояснил Крапивка.

На церемонии выбывания проект покинула одна из соперниц Калачевой Марина. Гордей объяснил, что девушка ему очень симпатична, но исключительно как друг.

В результате в финал прошли три участницы: Анжела строит отношения с Гордеем, Анастасия со Станиславом, а вот на расположение Юлии претендуют оба героя.