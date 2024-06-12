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Развлечения Огромная толпа собралась у входа в парк «Арена» — первые фото с масштабного фестиваля

Огромная толпа собралась у входа в парк «Арена» — первые фото с масштабного фестиваля

Мероприятие проходит в День России

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48 комментариев
Так выглядит очередь издалека

В Новосибирске у парка «Арена», сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки. Как сообщает корреспондент НГС, на входе у всех отбирают бутылки.

Сегодня здесь проходит фестиваль «Блогеры России» (0+). Вход на него бесплатный, а выступят на сцене Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV.

Так очередь выглядит издалека
У сцены также сейчас есть толпа

Очереди начали собираться еще примерно с 13:00. Уже тогда у каждого из входов стояли сотни человек. Сейчас численность достигает больше тысячи.

Воду раздают внутри

Мы ведем онлайн-трансляцию с празднования Дня России.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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