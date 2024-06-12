Огромная толпа собралась у входа в парк «Арена» — первые фото с масштабного фестиваля

Так выглядит очередь издалека Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске у парка «Арена», сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки. Как сообщает корреспондент НГС, на входе у всех отбирают бутылки.

Сегодня здесь проходит фестиваль «Блогеры России» (0+). Вход на него бесплатный, а выступят на сцене Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Так очередь выглядит издалека Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











У сцены также сейчас есть толпа Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Очереди начали собираться еще примерно с 13:00. Уже тогда у каждого из входов стояли сотни человек. Сейчас численность достигает больше тысячи.

Воду раздают внутри Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











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