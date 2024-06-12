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Развлечения Афиша на День России в Новосибирске: куда пойти бесплатно и где посмотреть на Олю Бузову

Афиша на День России в Новосибирске: куда пойти бесплатно и где посмотреть на Олю Бузову

Во многих дворах города будут «местечковые» мероприятия

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Во время фестиваля запланирована автограф-сессия с Бузовой

В Новосибирске сегодня, 12 июня, в День России пройдет сразу несколько бесплатных мероприятий. Праздник будет во всех парках города, а в парке «Арена» пройдет фестиваль «Блогеры России» с Ольгой Бузовой. НГС собрал бесплатные развлечения на праздник.

В парках Новосибирска будет праздничная аудиопрограмма «Пою тебе, моя Россия» (0+). Она начнется в 10 утра. Услышать программу можно будет в «Березовой роще», «Заельцовском», парке имени Кирова, «У моря Обского», «Сосновом бору», Центральном, на Михайловской набережной, в «Затулинском», «Первомайском, в «Бугринской роще».

Как написали на сайте мэрии Новосибирска, на Михайловской набережной в 11 утра начнется семейный фестиваль «Новосибирский БегоХод» (0+). На стадионе «Фламинго» пройдет «День спринта» (0+).

В парке «У моря Обского» в 12 часов сводный хор ОбьГЭС исполнит концерт «Наши песни о главном» (0+). Вход бесплатный. Концерт пройдет в Центральном парке (0+). В 12:00 в ДК «Академия» (0+) в Советском районе начнется концерт в честь праздника.

Роллер-фест (0+) пройдет на набережной Обского водохранилища на улице Новоморская. Посвященный Дню России праздник начнется в 12 часов и закончится в 17:00. Вход свободный.

Концерты пройдут в разных местах города

Для жителей Академгородка бесплатный праздничный концерт (0+) пройдет в ТРК «Эдем». Участвовать в нем будут творческие коллективы Новосибирска и Бердска. Начало концерта запланировано на 14:00.

В парке «Арена» в 14:00 начнется фестиваль «Блогеры России» (0+). Вход на него будет бесплатный, а в город приедут Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV. На мероприятии будут спичи блогеров, активности и концерт со звездами интернета.

Свои мероприятия подготовили разные ТОС города. Их опубликовала мэрия Новосибирска. ТОС «Телецентр» Ленинского района на улице Римского-Корсакова, 12, в 10 утра проведет урок патриотизма «И имя гордое Россия звенит, как знамя на ветру» (0+). А в помещении библиотеки Садко будет квиз «Символы России» (0+).

Также во вторник, 11 июня, в 10 утра ТОСы «7-й микрорайон» и «Гаранинский» Октябрьского района по адресу Бориса Богаткова, 194/2 проведут флешмоб «Я люблю Россию» (0+). К обелиску Памяти возложат цветы, снимут ролик для соцсетей.

В библиотеке имени Бунина по адресу Урманова, 11 совет ТОС «Оловозаводской» Кировского района устроит праздник «Наш дом — Россия» (0+) с викториной и флешмобом.

В День России 12 июня в 11 утра ТОС «Восточный» на улице Первомайская, 14а проведет праздник «День России» (0+). Там будут читать стихи и рассказы о России, украшать окна российской символикой. В 12 часов совет ТОС «Плехановский» Калининского района на улице Кропоткина, 132 устроит концерт, посвященный Дню России (0+). Запланированы выступления творческих коллективов и мастер-классы.

В июне в Новосибирске пройдет много фестивалей на любой вкус. Изучайте афишу НГС, в которой собраны самые интересные события.

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