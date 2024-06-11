Красотка-танцовщица из Новосибирска победила чемпионку мира по боксу — они борются за 1 миллион рублей

Впервые Вера Бондарева стала чемпионкой мира еще в 2006 — и тогда НГС тоже о ней писал Источник: фото из личного архива Веры Бондаревой, предоставлено телеканалом ТНТ











Танцовщица из Новосибирска Вера Бондарева победила чемпионку мира по боксу Марию Пытину в новом выпуске шоу «Титаны» на канале ТНТ. Испытание предполагало, что трое атлетов за полторы минуты должны были завладеть мячом, а если останутся с пустыми руками — сразиться со вторым проигравшим. Сначала участница из Сибири уступила чемпионке Европы по регби Яне Даниловой, но затем вырвала победу из рук второй соперницы в своей группе, чемпионки мира по боксу Марии Пытиной.

«Титаны» — спортивное телешоу, в рамках которого сильнейшие люди страны соревнуются не только между собой, но и с искусственным интеллектом, который генерирует задания для участников. Наградой для сильнейшего станет 1 миллион рублей.

На телеканале ТНТ отметили, что Вере Бондаревой пришлось непросто: у красотки из Новосибирска совершенно нетитанический вид, и зрители поддерживали исключительно ее соперницу, но сибирячку это только подстегнуло.

— Я давно не испытывала таких эмоций, повернулась к ребятам и мне казалось, что я хотела крикнуть: надо было болеть за меня! — рассказала Вера Бондарева.

Чемпионский титул есть и у самой Веры Бондаревой — она чемпионка мира по бальным танцам.

По итогам состязания шоу пришлось покинуть трети участников. Вместе с Марией Пытиной из соревнований выбыли еще 26 спортсменов — треть от общего числа.