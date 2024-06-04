Ретроградный Сатурн в 2024 году: когда он начнется, сколько продлится и чего нам опасаться

Говорят, многое в нашей жизни зависит от положения планет. А вы в это верите? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











О Меркурии, который то и дело ретроградит, мы прекрасно наслышаны. На эту планету обычно принято списывать вообще все свои беды и неурядицы. Но не только Меркурий отличается ретроградностью. Например, в июне ретроградную фазу будет проходить Сатурн. И о нём мы наслышаны относительно меньше. Но это не повод списывать планету со счетов. Уж лучше мы расскажем, когда будет ретроградный Сатурн в 2024 году, и чего от него ждать.



Когда будет ретроградный Сатурн в 2024 году

Сатурн — та планета, что символизирует жизненные уроки, испытания и ограничения во всех сферах жизни. В общем, как вы поняли, в период его ретроградности нам всем придется нелегко во многих смыслах. Как будто этого мало, ретроградная фаза Сатурна отличается своей продолжительностью — она длится почти пять месяцев и в 2024 году выпадает на даты с 29 июня по 15 ноября. Всё это время нам придется проявлять терпение, выдержку, строгий самоанализ. И всё для того, чтобы преодолеть препятствия, которые нам будет подкидывать Сатурн. Зато выйдя из всего этого с гордо поднятой головой, мы сможем развить осознанность, выдержку, ответственность.



Чего ждать от ретроградного Сатурна в 2024 году

В 2024 году Сатурн будет ретроградить в созвездии Рыб. И это отразится в первую очередь на рабочих вопросах. В них многие будут испытывать трудности, так что до середины ноября новые проекты (особенно финансовые) лучше лишний раз не затевать. Не торопитесь вкладывать деньги во что ни попадя. Дождитесь ноября, когда Сатурн выйдет из ретроградной фазы, и там уже будете действовать.



Судьбоносные сделки, поиск новой работы, переезд — для всего этого ретроградный Сатурн тоже не очень-то подходит. Лучше воспользуйтесь появившимся временем, чтобы задуматься о своей карьере — переосмыслить цели, найти новые точки роста и пути улучшения. В результате вы можете получить приятные шансы, о которых раньше и мечтать не могли.



А еще Сатурн — про дисциплину. И если в период его ретроградности вы затеете какое-нибудь дело, а потом бросите его на полпути, то еще очень долгое время будете расхлебывать последствия своей расхлябанности и небрежности.



Что можно делать в ретроградный Сатурн в 2024 году

Похоже, лучшее, что мы можем сделать в этот период, — расслабиться и созерцать неспешное развитие событий. Но есть несколько хитростей, которые помогут вам «подружиться» с Сатурном.



Первым делом подумайте о том, чтобы завершить все свои важные дела до того, как он начнет ретроградить. В противном случае вам придется разгребать всё еще долгие месяцы. Во-вторых, следует внимательнее относиться к деньгам, распределять бюджет экономно и рационально. Всё потому, что ретроградный Сатурн может замедлить текущие финансовые потоки.



Сатурн вообще предоставляет нам прекрасную возможность разобраться со всеми «хвостами», так что, если вы чувствуете недосказанность в каких-то вещах, самое время договорить, в том числе покончить с давней враждой и старыми обидами.



Что нельзя делать в ретроградный Сатурн в 2024 году

Чтобы не наломать дров, пока Сатурн ретроградит, отдайтесь его правилам игры и не торопите события — лучше вы до 15 ноября всё равно уже не сделаете.

