Ольга Бузова поцеловала Даву в Китае — трогательное видео

Ольга Бузова поцеловала Даву (Давида Манукяна) на съемках шоу «Сокровища императора», которое идет на канале ТНТ. Момент показали в конце одиннадцатой серии. О том, как бывшие возлюбленные пришли к этому, покажут в следующей серии.
В небольшом анонсе следующей серии показали, как Ольга Бузова просит подойти к ней Даву, а затем целует его. Голос Ольги дрожал, когда она обращалась к Даве.
В следующей серии начинается полуфинал шоу, в котором участники борются за приз в миллион юаней.
Ольга Бузова и Дава часто упоминают свои отношения на этом шоу. В предыдущий раз Ольга Бузова упрекнула Даву в том, что он до сих пор перед ней и не извинился.