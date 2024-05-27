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Развлечения Ольга Бузова поцеловала Даву в Китае — трогательное видео

Ольга Бузова поцеловала Даву в Китае — трогательное видео

Голос ведущей дрожал, когда она обращалась к бывшему возлюбленному

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Съемки шоу близятся к финалу

Ольга Бузова поцеловала Даву (Давида Манукяна) на съемках шоу «Сокровища императора», которое идет на канале ТНТ. Момент показали в конце одиннадцатой серии. О том, как бывшие возлюбленные пришли к этому, покажут в следующей серии.

В небольшом анонсе следующей серии показали, как Ольга Бузова просит подойти к ней Даву, а затем целует его. Голос Ольги дрожал, когда она обращалась к Даве.

Что произошло перед поцелуем, покажут в 12-й серии

В следующей серии начинается полуфинал шоу, в котором участники борются за приз в миллион юаней.

Ольга Бузова и Дава часто упоминают свои отношения на этом шоу. В предыдущий раз Ольга Бузова упрекнула Даву в том, что он до сих пор перед ней и не извинился.

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