НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

вос.

 757мм 51%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Чем живет «Гастрокорт» и кто ходит туда на обед

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Увольняют из-за флирта
Кандидаты в шорт-лист премии
Скупают жильё на Бали
Репортаж с «Гастрокорта»
Самый дорогой безвиз
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Развлечения подробности В шоу «Маска» раскрыли, кто скрывался за образом Кактуса: эту артистку ждали на сцене все пять сезонов

В шоу «Маска» раскрыли, кто скрывался за образом Кактуса: эту артистку ждали на сцене все пять сезонов

Все остались в восторге от номера колючего участника

220
Написать комментарий
А вы, глядя на маску, можете узнать, кто под ней?

В восьмом выпуске пятого сезона шоу «Маска» (12+) зрители наконец-то узнали, кто всё это время скрывался за образом зажигательного Кактуса. Ведущие передачи, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и приглашенная звезда Лариса Долина решили, что именно этому артисту пора показать себя.

Кактус выступил перед звездным жюри с песней Нюши «Вою на луну». Филипп Киркоров остался в восторге от номера.

— Сказочно открыл Кактус сказочный вечер, — заявил король отечественной эстрады.

Но, несмотря на зажигательный номер, Кактус оказался в номинации на вылет.

Филипп Киркоров явно раздосадован тем, что пришлось попрощаться с Кактусом

Лариса Долина, также высоко оценившая выступление Кактуса, сказала, что под маской, скорее всего, скрывается Юлия Савичева. Киркоров же из-за выбранной песни посчитал, что вокал больше всего напоминает Нюшу.

Вместе с Кактусом под угрозой покинуть оказалась Матрешка, исполнившая песню Ларисы Долиной «Любовь и одиночество». Жюри посчитало, что перед ними не кто иная, как Юлия Пересильд или Анастасия Стоцкая.

Матрешке в новом выпуске так и не пришлось снимать маску

Третьим номинантом оказался Енот, спевший песню Энни Леннокс I put a spell on you. По мнению Тимура Родригеза, это выступление оказалось лучшим в этом сезоне, а вместе ведущие предположили, что под маской скрывается Ольга Кормухина, Севиль, Зара, Кети Топурия или Согдиана.

Енот spell так грандиозно, что voshitill большую часть публики

Во время зрительского голосования аудитория решила спасти от вылета Енота — артисту досталось 36,8% голосов. После этого слово перешло к жюри — им предстояло решить, кто покинет проект, Кактус или Матрешка.

И вновь ведущие встали на защиту Матрешки: уже в третий раз певице удается впечатлить членов жюри, из-за чего ей дали еще один шанс.

Когда Кактусу пришло время показывать свое истинное лицо, оказалось, что всё это время на сцене выступала солистка группы IOWA Катя Иванчикова. Во время сезона звезды не раз заявляли о том, что именно она зажигает под маской Кактуса, и оказались правы.

В целом между Катей Иванчиковой и ее образом есть даже некоторые сходства

Теперь в пятом сезоне «Маски» остались семь персонажей: Бабочка, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрешка и Щенок.

ПО ТЕМЕ
Маска Шоу Маска Песни Артисты Певцы Музыканты Телешоу Телевидение НТВ IOWA
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Геннадий,  28

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Serov1470,  28

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление