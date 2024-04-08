В шоу «Маска» раскрыли, кто скрывался за образом Кактуса: эту артистку ждали на сцене все пять сезонов

А вы, глядя на маску, можете узнать, кто под ней? Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











В восьмом выпуске пятого сезона шоу «Маска» (12+) зрители наконец-то узнали, кто всё это время скрывался за образом зажигательного Кактуса. Ведущие передачи, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и приглашенная звезда Лариса Долина решили, что именно этому артисту пора показать себя.



Кактус выступил перед звездным жюри с песней Нюши «Вою на луну». Филипп Киркоров остался в восторге от номера.



— Сказочно открыл Кактус сказочный вечер, — заявил король отечественной эстрады.

Но, несмотря на зажигательный номер, Кактус оказался в номинации на вылет.

Филипп Киркоров явно раздосадован тем, что пришлось попрощаться с Кактусом Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Лариса Долина, также высоко оценившая выступление Кактуса, сказала, что под маской, скорее всего, скрывается Юлия Савичева. Киркоров же из-за выбранной песни посчитал, что вокал больше всего напоминает Нюшу.



Вместе с Кактусом под угрозой покинуть оказалась Матрешка, исполнившая песню Ларисы Долиной «Любовь и одиночество». Жюри посчитало, что перед ними не кто иная, как Юлия Пересильд или Анастасия Стоцкая.

Матрешке в новом выпуске так и не пришлось снимать маску Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Третьим номинантом оказался Енот, спевший песню Энни Леннокс I put a spell on you. По мнению Тимура Родригеза, это выступление оказалось лучшим в этом сезоне, а вместе ведущие предположили, что под маской скрывается Ольга Кормухина, Севиль, Зара, Кети Топурия или Согдиана.

Енот spell так грандиозно, что voshitill большую часть публики Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Во время зрительского голосования аудитория решила спасти от вылета Енота — артисту досталось 36,8% голосов. После этого слово перешло к жюри — им предстояло решить, кто покинет проект, Кактус или Матрешка.

И вновь ведущие встали на защиту Матрешки: уже в третий раз певице удается впечатлить членов жюри, из-за чего ей дали еще один шанс.



Когда Кактусу пришло время показывать свое истинное лицо, оказалось, что всё это время на сцене выступала солистка группы IOWA Катя Иванчикова. Во время сезона звезды не раз заявляли о том, что именно она зажигает под маской Кактуса, и оказались правы.

В целом между Катей Иванчиковой и ее образом есть даже некоторые сходства Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)









