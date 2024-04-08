Новосибирец во время футбольного матча сделал предложение своей девушке — что она ответила?

Сибиряк Илья предложил выйти замуж своей девушке во время футбольного матча между ФК «Новосибирск» и липецким «Металлургом». Видео предложения опубликовал футбольный клуб.
Во время перерыва молодой человек выбежал на футбольное поле и забил гол. После Илья подошел к своей возлюбленной, опустился на одно колено и подарил ей кольцо. Счастливая девушка ответила «да».
— А в перерыве матча барабанщик нашего фан-сектора Илья сделал предложение своей девушке — она ответила согласием. Когда футбол — больше, чем жизнь, — говорится в посте.
Отметим, что футбольный клуб также порадовал болельщиков. ФК «Новосибирск» обыграл «Металлург» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Конева.
Ранее сибиряк Евгений сделал предложение своей девушке со сцены на концерте Анны Асти.