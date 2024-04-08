НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

сев.

 759мм 49%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Сотни диких гусей сняли в НСО — видео

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Где хамят в Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
Таксист хакнул Яндекс
Самые грязные дворы
Закрывают Универсам на Ленина
Парковка стала болотом
Самое дорогое жилье Академа
НГС в Telegram
Развлечения Новосибирец во время футбольного матча сделал предложение своей девушке — что она ответила?

Новосибирец во время футбольного матча сделал предложение своей девушке — что она ответила?

Трогательный момент попал на видео

362
12 комментариев
В этот вечер играли ФК «Новосибирск» с липецким «Металлургом»

Сибиряк Илья предложил выйти замуж своей девушке во время футбольного матча между ФК «Новосибирск» и липецким «Металлургом». Видео предложения опубликовал футбольный клуб.

Во время перерыва молодой человек выбежал на футбольное поле и забил гол. После Илья подошел к своей возлюбленной, опустился на одно колено и подарил ей кольцо. Счастливая девушка ответила «да».

— А в перерыве матча барабанщик нашего фан-сектора Илья сделал предложение своей девушке — она ответила согласием. Когда футбол — больше, чем жизнь, — говорится в посте.

Отметим, что футбольный клуб также порадовал болельщиков. ФК «Новосибирск» обыграл «Металлург» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Конева.

Ранее сибиряк Евгений сделал предложение своей девушке со сцены на концерте Анны Асти.

ПО ТЕМЕ
ФК Новосибирск Сделал предложение Свадьба Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Serov1470,  28

Роман,  48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление