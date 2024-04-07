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Развлечения подробности Новые герои «Больших девочек» устроили настоящий погром. Кого выгнали из шоу на этой неделе

Новые герои «Больших девочек» устроили настоящий погром. Кого выгнали из шоу на этой неделе

Участницу не спас даже «бонусный минус килограмм»

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По мнению ведущих, такой результат недопустим, когда на носу финал проекта

Шоу «Большие девочки» (16+) подходит к концу: к девятому выпуску на проекте осталось всего пять участниц, каждая из которых достойна оказаться в финале. Но на этой неделе результат на взвешивании зависел не только от них, но еще и от их маленьких напарников.

Девятая неделя оказалась «детской» — на шоу пригласили ребят, страдающих от лишнего веса и мечтающих скинуть лишние килограммы. К каждой участнице проекта приставили по ребенку: ведущая Этери Тутберидзе объяснила девушкам, что все испытания предстоит проходить в паре, а на финальном взвешивании в зачет сброшенного веса пойдет и тот, который смогут скинуть дети.

В начале недели дети устроили в доме «больших девочек» настоящий погром

В течение недели участницы вместе с ребятами пообщались с психологом и узнали, из-за чего они начали переедать, а также прошли полосу препятствий, на которой им необходимо было работать сообща. Лучший результат на этом испытании оказался у Даши и ее напарницы Юли — за это они получили заветный «минус один килограмм».

В конце недели «большие девочки» показали свои номера на отчетном концерте в Московском цирке Никулина — на подготовку им дали всего несколько дней. Зрителями стали дрессировщики Артур и Карина Багдасаровы, фокусник Сергей Сафронов и блогер Дава. На выступление также пришли посмотреть и родители детей.

Больше всего членов жюри покорил номер Арины Киселевой — вместе со своим напарником Ромой она показала мастерство воздушной акробатики, за что получила минус один килограмм на взвешивании.

Из-за того, что вместе с участницами на весы вставали и их напарники, финал выпуска оказался особенно напряженным. Каждый ребенок не хотел подвести свою наставницу и очень переживал, вставая на весы.

Впрочем, почти все дети показали отличный результат, чего не скажешь о самих «больших девочках» — худший результат показала Амина, скинув два килограмма, а также Даша — она похудела всего на один килограмм. Именно они и попали в номинацию.

Несмотря на просьбы детей оставить в проекте обеих участниц, Этери Тутберидзе решила, что скинуть один килограмм на финале проекта — недопустимый результат. Именно поэтому проект покинула Даша Трошина.

Во время проекта Даша признавалась, что стала набирать вес из-за проблем с родителями — ей пришлось быстро повзрослеть, помогая родителям воспитывать трех братьев и сестру, в то время как ей не уделяли родительского внимания. Постоянный стресс Даша привыкла заедать, а постоянные попытки заслужить материнскую любовь приводили лишь к новым килограммам.

— Я ухожу с осознанием того, что мне реально не нужно одобрение мамы, — сказала Даша на прощание. — И будет очень круто, если я приду на финал и у меня процент (скинутого веса) будет больше, чем у финалисток.

Как думаете, кто победит в финале?

Победит Арина
Победит Настя
Победит Лилит
Победит Амина
Выиграет одна из девушек, которые остались худеть дома
ПО ТЕМЕ
Большие девочки Полнота Шоу Проект Похудение Телевидение
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