Новые герои «Больших девочек» устроили настоящий погром. Кого выгнали из шоу на этой неделе

По мнению ведущих, такой результат недопустим, когда на носу финал проекта Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











Шоу «Большие девочки» (16+) подходит к концу: к девятому выпуску на проекте осталось всего пять участниц, каждая из которых достойна оказаться в финале. Но на этой неделе результат на взвешивании зависел не только от них, но еще и от их маленьких напарников.



Девятая неделя оказалась «детской» — на шоу пригласили ребят, страдающих от лишнего веса и мечтающих скинуть лишние килограммы. К каждой участнице проекта приставили по ребенку: ведущая Этери Тутберидзе объяснила девушкам, что все испытания предстоит проходить в паре, а на финальном взвешивании в зачет сброшенного веса пойдет и тот, который смогут скинуть дети.

В начале недели дети устроили в доме «больших девочек» настоящий погром Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











В течение недели участницы вместе с ребятами пообщались с психологом и узнали, из-за чего они начали переедать, а также прошли полосу препятствий, на которой им необходимо было работать сообща. Лучший результат на этом испытании оказался у Даши и ее напарницы Юли — за это они получили заветный «минус один килограмм».



Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











В конце недели «большие девочки» показали свои номера на отчетном концерте в Московском цирке Никулина — на подготовку им дали всего несколько дней. Зрителями стали дрессировщики Артур и Карина Багдасаровы, фокусник Сергей Сафронов и блогер Дава. На выступление также пришли посмотреть и родители детей.



Больше всего членов жюри покорил номер Арины Киселевой — вместе со своим напарником Ромой она показала мастерство воздушной акробатики, за что получила минус один килограмм на взвешивании.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











Из-за того, что вместе с участницами на весы вставали и их напарники, финал выпуска оказался особенно напряженным. Каждый ребенок не хотел подвести свою наставницу и очень переживал, вставая на весы.



Впрочем, почти все дети показали отличный результат, чего не скажешь о самих «больших девочках» — худший результат показала Амина, скинув два килограмма, а также Даша — она похудела всего на один килограмм. Именно они и попали в номинацию.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











Несмотря на просьбы детей оставить в проекте обеих участниц, Этери Тутберидзе решила, что скинуть один килограмм на финале проекта — недопустимый результат. Именно поэтому проект покинула Даша Трошина.



Во время проекта Даша признавалась, что стала набирать вес из-за проблем с родителями — ей пришлось быстро повзрослеть, помогая родителям воспитывать трех братьев и сестру, в то время как ей не уделяли родительского внимания. Постоянный стресс Даша привыкла заедать, а постоянные попытки заслужить материнскую любовь приводили лишь к новым килограммам.



— Я ухожу с осознанием того, что мне реально не нужно одобрение мамы, — сказала Даша на прощание. — И будет очень круто, если я приду на финал и у меня процент (скинутого веса) будет больше, чем у финалисток.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)









