«В апреле нас ждут накал страстей и горячие чувства». Астролог — о том, как пережить ретроградный Меркурий

Ольга Дектянникова окончила три высшие школы астрологии, а потому ее прогнозы всегда сбываются Источник: Ольга Дектянникова











Почти весь апрель нам предстоит жить под воздействием ретроградного Меркурия. Даже те, кто далек от астрологии, хорошо знают, как сильно он влияет на нашу жизнь. Астролог Ольга Дектянникова рассказала E1.RU, каким будет это время для разных знаков зодиака. Советуем прочитать.

Апрель — очень интенсивный месяц. Требует от нас действий в любовной сфере, здоровье и бизнесе. Важно как можно больше активности привнести в свою жизнь, заняться спортом, обучением, закрывать старые вопросы, которые вы откладывали.

Эмоциональный фон апреля — нетерпение, интенсивность, активность, суетливость и более резкая реакция, накал страстей, быстрые и горячие чувства. Ольга Дектянникова, астролог

Ретроградный Меркурий — с 2 по 26 апреля. Не спешим, включается рутина жизни. Продолжайте основную деятельность, пересмотрите проекты, которые вы откладывали. Самое время начать действовать по старым темам, которые не реализовали в прошлом. Не начинаем новые дела: апрель будет считаться месяцем повторений. Стоит структурировать мысли, делать записи в черновике. Крупные покупки на период ретро-Меркурия рекомендую отложить. Если вы решили починить автомобиль в этот промежуток времени, работа может быть выполнена некачественно и позже придется снова обращаться в автосервис.



Космическое пространство говорит о стремительном росте, продвижении в будущем. Перемены глобального типа в материальном плане: производство, финансы, материальные формы жизни выходят на первый план. Солнечное затмение произойдет в ночь с 8 на 9 апреля в знаке зодиака Овен. Затмение мягкое, но не ждите, что всё само собой наладится, — время для активности. В этом месяце лежать на диване не получится. Обстоятельства складываются таким образом, что заставляют нас стремиться вперед, быть победителем.

Пик аварийности придется на солнечное затмение 8–9 апреля. Также следует быть внимательнее с 19 по 24 апреля. Аккуратнее за рулем!

С 27 апреля нужно делать рывок и начинать новые проекты. Если у вас возник импульс к переменам, не ждите и не откладывайте на потом: сейчас хорошее время для трансформации. Продолжайте в том же темпе, в котором вы начали в марте.

Хорошего вам месяца, спокойного, но деятельного!



1 Овен Вы звезда апреля. Просыпается активность. Удача сопутствует во всех начинаниях. Мысли направлены на смену имиджа, эксперименты со стилем. Присмотритесь к новой информации, которая поможет вам измениться. Начните тренироваться или устройте себе детокс-диету. Больше времени проводите на свежем воздухе. Пора действовать, всё в ваших руках. В любовной сфере — страсть, буря, сильные эмоции.













2 Телец Апрель для вас как хандра, но еще немного — и к вам придет весеннее настроение. Обратите внимание внутрь себя, к своим желаниям. Для вас апрель — месяц мечты: прислушайтесь к своей интуиции. Рекомендую проводить время с друзьями, в кругу единомышленников — они вас поддержат. В сфере любви могут открыться новые чувства, вас охватят тайные желания.













3 Близнецы Апрель — время общения, коммуникаций и новых знакомств. У вас буря и революция, обратите внимание на прошлые события в вашей жизни: если вы что-то не доделали, сейчас самое время вернуться и сделать. Проявите активность в работе и бизнесе. Присмотритесь к людям, которые вас окружают: кто-то рядом ждет взаимной любви. Если вы в паре, сходите вместе на концерт или мероприятия для закрепления любовных отношений.













4 Рак Вам апрель принесет карьерный рост, хорошие перспективы в бизнесе, если вы будете активны. Будьте внимательнее, когда работаете с документами: возможна путаница. К концу месяца вы станете более спокойным и неторопливым. Большая вероятность, что вспыхнут яркие чувства, которые приведут вас к большим перспективам в будущем.













5 Лев

Вам апрель говорит, что пора в отпуск: отложите финансовые средства на путешествие, запланируйте отдых. Будьте аккуратнее за рулем, не вступайте в конфликты. Если вы планировали взять кредит, это неподходящее время. Если берете — проверьте все документы: есть шанс обмана. В любовной сфере страсть и буря, накал страстей с партнером.













6 Дева В апреле у вас обостряется чувство справедливости, происходит смена мировоззрений. Предстоит работа с важными документами. Решайте юридические вопросы. В любви возможны ссоры — обязательно поговорите с вашим любимым. Слова — лучший способ разрешения конфликтной ситуации.











7 Весы Апрель несет для вас случайные встречи из прошлого. Встречи одноклассников, старых знакомых. Любовные темы в апреле откроются с новой стороны: снова будут порхать бабочки в животе и романтика придет к вам в сердце. Ваши мысли будут направлены на партнерские отношения как в семье, так и в бизнесе. Обратите внимание на здоровье.













8 Скорпион В апреле Скорпион самый трудолюбивый знак зодиака — вам можно поручить задачи любого уровня сложности. Коллеги восхищаются вашими способностями. Не отказывайте в помощи, если вас просят, проявите заботу о других. Займитесь тайм-менеджментом и разделите труд и отдых. Будьте аккуратнее с интригами на работе.













9 Стрелец Апрель будет наполнен романтикой, новыми знакомствами и развлечениями. Опирайтесь на своего внутреннего ребенка, дарите подарки любимым людям. Развивайте свои творческие способности. Рекомендую завести хобби. В любовной сфере вас ждут романтические приключения.











10 Козероги Апрель подсветит вам вопросы с недвижимостью: не стоит заключать в этом месяце договор аренды жилья, брать ипотеку, продавать квартиру. Подойдет генеральная уборка дома, перестановка, перепланировка. Обратите внимание на родственников — они по вам скучают, проведите больше времени с близкими.

В любовной сфере вас ждет успех, укрепление семейных ценностей и традиций.













11 Водолей Апрель для вас очень активный месяц. Есть вероятность большого количества поездок и передвижения — вы точно не будете сидеть на месте. Актуальна тема нового обучения. Проявите свои навыки и опыт, будьте активны в коммуникациях. Если вы с кем-то в ссоре, сейчас самое лучшее время для примирения. В любовной сфере есть перспектива новых интересных знакомств.











