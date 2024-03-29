Девы выиграют в лотерею, а Тельцы обрастут долгами. Финансовый гороскоп на апрель от астролога

Весна несется быстрее ветра! Готовимся встречать уже второй ее месяц. Что апрель готовит нам в плане финансов? Ждать ли премию за ударный труд в марте или придется еще немножечко потерпеть? А вкладываться в недвижимость стоит или подождать? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой .

— Все финансовые дела в апреле будут нестабильны. А временами и вовсе подвержены переворотам с ног на голову. Поэтому не стоит строить четкие планы — есть риск потратить впустую много времени, ресурсов и нервных клеток. Разумнее что-то планировать только на ближайшие пару дней, а не на весь месяц. Звезды советуют завершить все дела до 18 апреля и заняться активным отдыхом. Всех денег в этом месяце вы точно не заработаете. Не сопротивляйтесь этому, — рассказала астролог.