Девы выиграют в лотерею, а Тельцы обрастут долгами. Финансовый гороскоп на апрель от астролога

Весна несется быстрее ветра! Готовимся встречать уже второй ее месяц. Что апрель готовит нам в плане финансов? Ждать ли премию за ударный труд в марте или придется еще немножечко потерпеть? А вкладываться в недвижимость стоит или подождать? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.
— Все финансовые дела в апреле будут нестабильны. А временами и вовсе подвержены переворотам с ног на голову. Поэтому не стоит строить четкие планы — есть риск потратить впустую много времени, ресурсов и нервных клеток. Разумнее что-то планировать только на ближайшие пару дней, а не на весь месяц. Звезды советуют завершить все дела до 18 апреля и заняться активным отдыхом. Всех денег в этом месяце вы точно не заработаете. Не сопротивляйтесь этому, — рассказала астролог.
Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в удобных карточках! Перед этим обязательно посмотрите советы астролога по любовной части.
Овен
Действуйте смело и уверенно — как вы умеете. Это ваш месяц! Есть все шансы достичь всего, чего вы хотите. В конце апреля вас порадует результат ваших усилий. Возможны премии от руководства или неожиданный доход.
Телец
Вас ждет непростой период, в котором придется учиться на своих ошибках. В начале месяца воздержитесь от крупных покупок и вложений. А еще постарайтесь избегать конфликтов на работе — особенно с начальником.
Близнецы
В начале марта могут начаться глобальные перемены, которые ураганом пронесутся по вашим финансовым делам. Старайтесь избегать рискованных ситуаций и импульсивных покупок.
Рак
Звезды советуют вам расслабиться и плыть по течению. Излишнее усердие не приведет к желаемому результату. Сейчас не лучшее время, чтобы менять работу или должность.
Лев
Следует беречь силы и не растрачивать их по пустякам. Прежде чем сделать серьезный шаг, подумайте трижды. Только взвешенные решения позволят добиться успехов в работе.
Дева
У вас появится шанс выиграть в лотерею или получить наследство! Стоит смелее действовать при подвернувшейся возможности. Если всё получится, то к концу апреля окружающие будут вам завидовать.
Весы
Максимально проявляйте себя. Пора начать то, на что давно не хватало смелости. Не сдерживайте свои порывы! Всё это может принести прибыль, но не сразу. Поработаете в апреле и ждите дивиденды в мае.
Скорпион
Не стоит что-то начинать и вкладывать деньги в долгосрочные проекты. В данный период это не принесет желаемого результата. Сосредоточьтесь на сохранении ресурсов.
Стрелец
Вам может поступить очень выгодное предложение, которое выведет вас на новый уровень. Но оно потребует больших затрат. Не бойтесь идти на риск! В этом апреле риск — это ваш личный путь к успеху.
Козерог
Апрель станет для вас месяцем серьезных проверок на волю и выдержку. Постарайтесь сконцентрировать всё внимание на целях. Анализ старых ошибок поможет вам разобраться в ситуации и не допустить финансового краха.
Водолей
Будьте внимательны с юридическими документами! Не пропустите мелкие нюансы, которые могут обернуться большими проблемами. Не отказывайтесь от помощи друзей, если ее предложат.
Рыбы
Не стоит расстраиваться, если дела пойдут не так, как задумано. Это судьба направляет вас в нужную сторону. Избавьтесь от того, что отжило и не приносит желаемого результата. По-другому вы не сдвинетесь с места и не будете расти в доходах.