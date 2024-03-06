Один лайк — один цветок: школьник проспорил, что сделает маме 3500 бумажных тюльпанов. Как он выкрутился

Школьник Саша Иванов из Санкт-Петербурга решил устроить маме сюрприз на 8 Марта, но он даже не подозревал, насколько далеко может зайти его план.

Идея была в том, чтобы собрать букет из бумажных тюльпанов. Вот только, чтобы определить точное количеств цветов, он записал видео, в котором попросил остальных пользователей «Вконтакте» поставить лайки: один лайк — один цветок. Казалось бы, что может пойти не так?