Один лайк — один цветок: школьник проспорил, что сделает маме 3500 бумажных тюльпанов. Как он выкрутился

Школьник Саша Иванов из Санкт-Петербурга решил устроить маме сюрприз на 8 Марта, но он даже не подозревал, насколько далеко может зайти его план.
Идея была в том, чтобы собрать букет из бумажных тюльпанов. Вот только, чтобы определить точное количеств цветов, он записал видео, в котором попросил остальных пользователей «Вконтакте» поставить лайки: один лайк — один цветок. Казалось бы, что может пойти не так?
— Моя цель — до 8 Марта набрать хотя бы 20 цветочков. Помогите мне, пожалуйста, поставьте свой жирный лайк. Посмотрим, что у меня получится, — рассказал Саша на видео.
Идея парня так понравилась остальным пользователям, что они буквально закидали его лайками — за несколько дней на сердечко под видео нажали больше 3,5 тысячи человек (а на момент публикации этого текста уже почти 3,7 тысячи). Привыкший держать данное слово, Саша сутки напролет лепил бумажные тюльпаны, но через три дня сдался и записал новое видео, где молил о пощаде.
— У меня все руки уже в пластырях. У меня всё болит. У меня закончилась цветная бумага. Пришлось из обычной вообще делать. Это очень стрессово, — рассказывает школьник, показывая свою комнату, заваленную бумажными тюльпанами.
Теперь Саша просит поставить лайки под его новым видео, но условия поменялись.
— Каждый лайк под этим видео будет вычитать лайк под предыдущим видео. Я смогу собрать букет и сдержать слово. Помогите мне, пожалуйста, — взмолился Саша.
Учитывая, что аккаунт Саша завел всего лишь 29 февраля — «мама разрешила вести свою страницу», — он даже слишком ловко манипулирует человеческими лайками.