За 15 минут — 1,5 млн. Сколько стоит пригласить Маратика, Пальто и Адидаса из «Слова пацана» на вечеринку?

Нам уже, право, даже как-то неловко в очередной раз говорить о невероятной популярности сериала про Казань конца 80-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Кажется, о нем уже знают не только в России, но и по всему миру. Главных героев проекта Жоры Крыжовникова везде цитируют, мужчины повторяют их образы и прически, а женщины завидуют женам исполнителей главных ролей и пишут им гадости в интернете.