Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние первого новолуния года — к чему нужно готовиться

11 января в 17:57 по новосибирскому времени состоится первое новолуние 2024 года. Новолуние в знаке Козерога, по мнению эзотериков, подходит для составления планов и реализации задуманного во всех сферах жизни. Новосибирский астролог Анастасия Першина рассказала о нем подробнее и дала советы для всех знаков Зодиака. Читайте подробности в ее авторской колонке.
Задачи новолуния
Основной смысл новолуния — настроиться на достижение своих целей. Выбрать направление и медленно, но верно двигаться к вершине. При этом проявлять терпение, настойчивость и упорство, правильно использовать время и всё делать в срок, не откладывая на потом.
Больше всего повезет активным личностям, которые не останавливаются на достигнутом и хотят начать нечто новое. Также планеты дадут шанс пересмотреть свои взгляды на устои и шаблоны. Появится возможность посмотреть на многое с другой стороны, и недостижимое станет реальным.
Энергия новолуния даст возможность запустить новый проект, если он заранее был продуман и составлен. Соединение Луны с Солнцем дает отличную возможность проявить себя, это удачное время для трансформации личности. Пришло время сделать всё возможное и посвятить себя делу, которое улучшит вашу жизнь.
Советы для знаков Зодиака
Наибольшее влияние новолуния будут чувствовать представители знаков Козерога, Тельца, Рыб, Рака и Стрельца.
Овны. Появится возможность для карьерного роста. Если возникнут страхи и неуверенность в себе, то необходимо их преодолеть. Сохраняйте внутреннюю уверенность.
Тельцы. Стремитесь к великим делам и намечайте долгосрочные цели. Ищите союзников.
Близнецы. На первый план выйдет тема отношений — разберитесь в них. Не отказывайтесь от того, что хотите сохранить и оставить.
Рак. Отличное время, чтобы укрепить отношения и построить цели на дальнейшую совместную жизнь.
Лев. Не перегружайте себя, сохраняйте баланс в работе и семейной жизни.
Дева. Намечайте стратегии и воплощайте идеи в жизнь.
Весы. Обратите внимание на комфорт в доме и семье. Возможно, стоит что-то поменять для улучшения жилища.
Скорпион. Проявляйте свои творческие способности и твердо идите к своей цели. Обратите внимание на общение со своим окружением.
Стрелец. Появится отличная возможность для роста в сфере финансов, а также создания стабильности в семейной сфере.
Козерог. Обратите внимание на саморазвитие и проявление ваших уникальных качеств. Появится отличная возможность для выражения и обсуждения своих идей.
Водолей. Терпение и творческий подход к делу помогут эффективно использовать период новолуния.
Рыбы. Путь к успеху — это коллективная работа с теми, кто разделяет вашу точку зрения. Полезно принимать участие в социальных проектах.
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