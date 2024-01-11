Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние первого новолуния года — к чему нужно готовиться

Энергия новолуния даст возможность запустить новый проект, если он заранее был продуман и составлен. Соединение Луны с Солнцем дает отличную возможность проявить себя, это удачное время для трансформации личности. Пришло время сделать всё возможное и посвятить себя делу, которое улучшит вашу жизнь.



Советы для знаков Зодиака

Наибольшее влияние новолуния будут чувствовать представители знаков Козерога, Тельца, Рыб, Рака и Стрельца.



Овны. Появится возможность для карьерного роста. Если возникнут страхи и неуверенность в себе, то необходимо их преодолеть. Сохраняйте внутреннюю уверенность.

