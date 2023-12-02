Новосибирский актер Никита Кологривый появится в новом сезоне сериала «Оффлайн» — он вновь сыграл разработчика сайта

Актер из Новосибирска Никита Кологривый вновь появится в сериале «Оффлайн». В новом сезоне он вновь сыграл одного из разработчиков сайта по продаже запрещенных веществ. Премьера второго сезона запланирована на 7 декабря.
«Оффлайн» это история о пользователях приложения для покупки запрещенных веществ BeHappy, которые столкнулись с загадочным Анонимусом. Он предлагает им выбор — пойти в полицию и признаться, что покупали наркотики через секретное приложение, или сыграть в смертельную игру.
Создателей приложения, Антона Короткова и Сашу Белова, живущих двойной жизнью, сыграли Никита Кологривый и Никита Ефремов. Судя по кадрам, которые опубликовал онлайн-кинотеатр Okko, во втором сезоне все герои начинают искать одно из создателей приложения.
Помимо Кологривого, в сериале также появятся Денис Шведов, Полина Максимова, Дарья Верещагина и Никита Ефремов. Режиссером выступил Кирилл Плетнев.
Ранее актер Никита Кологривый рассказал о планах превратить Новосибирск в столицу кино.