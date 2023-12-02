Боже, храни Китай (и «черную пятницу»): как собрать мощный компьютер в три раза дешевле, чем в магазине

Вынужденный апгрейд

Рано или поздно большинство пользователей ПК сталкиваются с мыслью об апгрейде. То операционная система начнет тормозить, то рабочие программы погрязнут в тормозах, то свежие игры просто откажутся запускаться. Последнее особенно сильно задело нашего корреспондента, который привык проводить свободное время, проходя очередное творение разработчиков.