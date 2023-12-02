Боже, храни Китай (и «черную пятницу»): как собрать мощный компьютер в три раза дешевле, чем в магазине

Покупка сложной техники — всегда волнительное событие. Первая машина, новая плита на кухню, огромная плазма в спальню. Всё это мы привыкли покупать прямо в магазинах: пришли, выбрали и оплатили. Но есть среди широкого многообразия электроники то, что заставляет содрогнуться многих, — персональный компьютер. Уникальность его в том, что его хоть и можно купить готовым, но в суровом обществе принято идти по тяжелому пути — собирать с нуля. Журналист UFA1.RU рассказывает о своем опыте сборки ПК и делится советами, как сэкономить на этом, а еще — секретами от известного эксперта.
Вынужденный апгрейд
Рано или поздно большинство пользователей ПК сталкиваются с мыслью об апгрейде. То операционная система начнет тормозить, то рабочие программы погрязнут в тормозах, то свежие игры просто откажутся запускаться. Последнее особенно сильно задело нашего корреспондента, который привык проводить свободное время, проходя очередное творение разработчиков.
В его случае обновить пришлось бы всё, потому что компьютер был уж слишком старым. Денег на это требовалось много, особенно в условиях кризиса. Но так лишь казалось на первый взгляд. Вникнув в суть вопроса, журналист понял, что собрать рабочую и игровую машинку можно за относительно скромные деньги. Вариант с покупкой нового не рассматривался, потому что она обошлась бы минимум в
Подготовка
Многие могут подумать, что самый сложный этап — сама сборка комплектующих, но нет. Самое трудное — понять небольшую по объему теорию и выбрать среди сотен различных брендов нужные детали. А уж поверьте, далеко не все они подходят друг к другу. Для начала разберемся, что вообще находится внутри рабочей коробки:
- материнская плата — сердце всей сборки. Именно с помощью нее осуществляется взаимодействие между всеми частями компьютера. Представляет собой она обычный кусок текстолита, на котором размещены цепи питания, конденсаторы и разъемы для подключения комплектующих;
- процессор — его называют мозгом сборки. Именно он совершает все вычислительные операции и позволяет цифрам превращаться в картинку на мониторе;
- оперативная память — она хранит в себе данные, которые компьютер использует в данную секунду. Будь то вкладки в браузере, будь то игра;
- система охлаждения — благодаря ей процессор и прочие комплектующие не будут перегреваться и выключаться;
- блок питания — тут всё понятно, он питает все комплектующие компьютера;
- жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD) — то место, где хранятся все ваши файлы, в том числе и операционная система;
- видеокарта — лишь одна эта деталь может составлять по стоимости половину от всего компьютера. Она позволяет быстро отрисовывать всю графику, воспроизводимую компьютером, а также хранить ее внутри себя и передавать процессору;
- корпус — та самая коробка, внутри которой помещается всё добро выше.
Отметим еще одно: не все комплектующие друг с другом сходятся, это зависит от компании-производителя, дистрибьютора, форм-фактора, технических характеристик, спецификаций и немного от удачи. Например, если в мире процессоров есть всего два крупных производителя — AMD и Intel, то производителей материнских плат для них больше десятка. И «материнка», изготовленная для одного процессора, со стопроцентной вероятностью не подойдет для другой из-за разности архитектуры.
Проще всего понять это через аналогию с компанией Apple, которая начиняет свою технику уникальными разъемами. Все же знают, что та же зарядка от любого Android-смартфона не подойдет для iPhone, и наоборот. Тут нужно либо знать, то есть потратить пару часов своей жизни на изучение базы, либо податься к специалисту, который подберет все комплектующие за вас, однако тогда придется раскошелиться. А этого желают не все, поэтому пойдем по сложному пути.
От выбора к покупке
После изучения теоретической базы стоит перейти к практике. Когда уже нет проблемы в подборе комплектующих по совместимости, то возникает другая проблема — какая производительность будет у всей этой сборки. В этом могут помочь исключительно существующие на просторах интернета тесты сборок. Достаточно вбить название связки процессора и видеокарты, а именно они дают 85% производительности, и посмотреть, как работают игры, программы для монтажа и моделирования на данном «железе».
Секретов особых тут нет: многие магазины уже давно прикрутили своеобразные конфигураторы, которые помогут подобрать совместимое «железо». Также в интернете существует огромное множество уже готовых связок, придуманных рядовыми пользователями. Достаточно выбрать что-то подходящее по бюджету, удостовериться в производительности и начать искать комплектующие на просторах интернета.
Тут тоже всё непросто. Магазинов десятки, есть как известные сетевые, так и индивидуальные предприниматели, живущие в основном на маркетплейсах. Не забываем и про посылки из Поднебесной, а также всякие предложения на б/у рынке. И тут всё упирается в две крайности: желание сэкономить и сопутствующие риски. Подробнее об этом нам рассказал приглашенный эксперт — блогер Железный Король, у которого
Б/у рынок
— Редкие топовые в свое время «железки» по доступным ценам всегда были мишенью любителей собрать себе компьютер мечты, — говорит Виктор. — Но нельзя забывать, что сложнотехнические товары имеют склонность к поломкам. И чем сложнее, тем более вероятно, что это случится. А в случае с бывшими в употреблении комплектующими эта вероятность еще выше. И если рассматривать покупку именно их для сборки ПК, то видеокарты, материнские платы и блоки питания — это то, от чего стоит воздержаться! Верить в сказки продавцов о правильной и безопасной эксплуатации не стоит. Корпуса, системы воздушного охлаждения, вентиляторы, различные аксессуары — можно брать смело. Там ломаться особо нечему, да и стоимость их, как правило, невысока, что сводит риски к минимуму.
Китайские маркетплейсы
— Заказ комплектующих из Китая с маркетплейсов — это всегда риск, — предостерегает эксперт. — Нужно держать в голове мысль, что тот же «Алиэкспресс» — это не магазин! Это сборище частных продавцов, хороших и не очень. Основная проблема покупки оттуда — это вопросы гарантии. В случае поломки могут возникнуть проблемы как с логистикой, так и с порядочностью продавца. Заказывать дорогие детали не рекомендую. Но если цель — собрать ультрабюджетный ПК для работы или учебы в условиях ограниченного бюджета, то рассмотреть данный вариант можно. Но следует внимательно выбирать, изучать отзывы!
Отечественные магазины
По мнению эксперта, безопаснее всего покупать во внутрироссийских магазинах, ведь те выдают гарантийные талоны, а значит в случае чего можно будет заменить бракованную или сломавшуюся деталь. Но есть и один существенный минус — цены, которые выше в среднем на 15–20% аналогичных позиций на маркетплейсах. Покупатель сам решает, что ему дороже: переплата за безопасность или экономия на рисках.
Так что же выбрали мы?
Процесс подбора комплектующих занял всего один вечер, так как в доступном бюджете есть всего одна связка из процессора и видеокарты, которые действительно могут дать жару. Новым это всё стоило около
- Материнская плата — GIGABYTE B550M AORUS ELITE. Купить ее удалось за
10 700рублей, хотя ее средняя цена на рынке составляет 11 500. Тут секрета нет, просто выбор пал на самое доступное предложение на рынке;
- процессор — AMD Ryzen 5 5600. Обошелся корреспонденту он в 9042 рубля, при среднем ценнике на рынке в
12 000. Экономия вышла за счет покупки на китайском маркетплейсе. Да, гарантии нет, но, как уже говорил наш эксперт, убить процессор практически невозможно, а процент брака среди них минимален;
- оперативная память — DDR4 32 гигабайта, 3600 мегагерц — плашки удалось урвать за
4900 рублей. Аналогичный набор в популярных сетях стоит около 10 000рублей. Сэкономить снова помогли китайцы и их «черная пятница»;
- кулер — ID-COOLING SE-234-ARGB — покупался за 2500 рублей в популярной сети электроники. Цена за
2 месяца, кстати, не изменилась. На этом пункте также можно было бы сэкономить, но порядка 300 рублей. Жертвовать бы пришлось сроками доставки;
- блок питания — 1STPLAYER DK PREMIUM 800W — покупался на российских маркетплейсах за 6200 рублей. За два месяца он успел подешеветь до 5900, так что экономии тут вовсе нет;
- видеокарта — Radeon RX 6600. Ее удалось урвать у владельца майнинг-фермы, добывающей криптовалюту, за
17 000рублей. Такая же, но новая стоит 27 700. Экономия в 10 000рублей произошла из-за наличия рисков — карта около 8 месяцев ежедневно трудилась в кибершахте. Это существенно не повлияло на ее работоспособность, но явно приблизило момент ее смерти;
- корпус — Formula V-LINE 7706. Он достался за 4000 рублей вместо 5500. Помогли сэкономить купоны;
- также докупался SSD-накопитель на 512 гигабайт для хранения данных. Тут как таковой экономии нет, потому что цена эквивалентна качеству, а брать такой товар с рук глупо, ведь у них ограниченный срок жизни. У жестких дисков такого нет.
В итоге экономия составила порядка
— Б/у рынок всё еще наполнен оборудованием криптошахтеров. И если, с одной стороны, майнинг на видеокарте — это процесс относительно безопасный и бояться нечего, даже если та работала пару лет, то, с другой стороны, условия, при которых трудилась деталь, напрямую влияют на работоспособность и последующую эксплуатацию в составе домашнего ПК. У одного майнера, например, видеокарты работали без разгона, в продуваемом чистом помещении, с регулярным обслуживанием и заменой термоинтерфейсов, другой же выжимал все соки, не обслуживал, подвергал перегревам. Какая карта попадется вам — рулетка, — передает Виктор.
Сборка
И вот перед вами уже все детали, настало время собирать. Считается, что этот процесс очень сложный и требует подготовки. Отчасти это так, подготовиться стоит, но сложности не такие уж страшные. Современное «железо» имеет в комплекте инструкции, где всё прописано, а кабели и разъемы подписали уже с завода.
Но будьте внимательны и аккуратны. Достаточно просто неправильно установить процессор, чтобы выкинуть все вложенные в него деньги. Железный Король подтверждает.
— «Подключил провода, и готово», — думают многие, — усмехается он. — Если не вдаваться в детали, то так и есть. Но легко, только когда ты уже знаком с компонентами и знаешь все нюансы и особенности. Рынок комплектующих огромен! Каждый бренд имеет массу продуктов, каждый из которых обладает своим набором функционала. Отсюда и куча нюансов. Новичку будет легко столкнуться с проблемой. Где-то видеокарта не влезла в корпус, где-то подсветку некуда подключить, где-то провод вентилятора не дотягивается. Однако если у новичка есть текстовый мануал или видеоматериал обучающий именно про эти комплектующие, то всё будет куда проще.
Популярные вопросы
Иногда знание всех нюансов и наличие гайдлайна на руках не избавляет от вопросов. Что стоит докупить, как улучшить и прочее. Мы спросили у Виктора, какие наиболее частые вопросы ему задают подписчики, и получили вполне конкретные ответы на них.
На чем не стоит экономить?
На блоке питания. Это самый важный компонент компьютера, если говорить о надежности и безопасности эксплуатации. Именно он, как щит, питает и защищает все чувствительные к току комплектующие. И мощность у него — это лишь показатель того, какое потребление он способен обеспечить. А вот насколько качественно он это сделает, уже зависит от начинки, от компонентов внутри самого блока.
Слишком много работы, не проще ли купить уже собранный ПК или компьютер?
Готовые сборки в магазинах — вариант для тех, кто совсем не разбирается в ПК и не хочет вникать. Иногда они выходят даже выгоднее, чем купить всё самому и собрать. Весь негатив, что существует в сторону этой категории товаров, основан на странном выборе компонентов: самые бюджетные корпуса, ненадежные блоки питания, материнские платы на младших чипсетах, шумное охлаждение. Компьютер с таким «железом» будет иметь ряд ограничений и нюансов. С некоторыми вы можете столкнуться уже на моменте его перепродажи. Ноутбуки — аналогично. Переплата за удобство, не более.
Сейчас вообще есть смысл собирать компьютер?
В этом году произошла смена поколений процессоров AMD. Цены на DDR5 немного снизились в последнее время, однако если сравнить в лоб недорогие модули двух поколений, то выяснится, что в большинстве сценариев прирост от перехода на DDR5 будет практически неощутим. Всё зависит от бюджета и желания. Можно подождать падения курса доллара, пока «железо» с новыми стандартами не подешевеет и так далее. Но от того что вы соберете на AM4 b DDR4, особо ничего не потеряете.
Может ли компьютер не включиться, даже если его собирал профессионал?
С таким сложным оборудованием бывает всякое. От брака никто не застрахован. Конечно, в условиях большого опыта редко случается такое, что после сборки компьютер не включается. Но иногда бывает. Правда, это не проблема, когда работаешь с новыми деталями, купленными в магазине. Чек и гарантия — наше всё! Именно по этой причине я не работаю с б/у «железом».
А что с ценами на «железо»? Во сколько сейчас обойдется средняя сборка, которой хватит минимум на 5 лет?
Собрать среднебюджетный ПК как стоило 1000 долларов, так и стоит. Просто раньше это было