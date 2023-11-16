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Тест

Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

Тест, в котором нет неверных ответов

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В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героев

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Когда мы недавно предлагали вам пройти тест из 10 вопросов, на которые могут ответить только те, кто вырос в СССР, увидели в комментариях, что особенно много воспоминаний у нас с вами оставили песни, в которых мы что-то неправильно услышали, и, не особенно разбираясь, продолжили их петь так, как нам показалось правильным. И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Впрочем, мы решили остановиться на девяти наиболее популярных. Вспомните, что именно вы слышали не так? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить, что нам послышалось.

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