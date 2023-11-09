freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 92.20
eur 98.44
Тема дняЖителей Новосибирска пугают сворованным мальчиком
Все новости
Все новости

В парке у ЛДС люди выстроили в огромную надпись — так новосибирцы отпраздновали День Сибири

Своими телами они создали слово «Сибирь»

349

Несколько десятков сибиряков приняли участие в акции

Поделиться

В Новосибирске в парке «Арена» сегодня, 8 ноября, несколько десятков жителей выстроились в огромную надпись «Сибирь». Так жители города решили отметить День Сибири. Видео с парка у себя в телеграм-канале выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Сегодня ребята собрались в парке «Арена», чтобы поздравить новосибирцев и сибиряков с Днем Сибири! С праздников нас! — написана Анна Терешкова у себя в телеграм-канале.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Надпись появилась поздно вечером

Видео: Анна Терешкова / телеграм-канал

Новосибирцы выстроились рядом с ЛДС. В руках жители держат фонарики синего цвета.

В октябре две семейные пары устроили гендер-пати на Михайловской набережной. Узнать пол ребенка новосибирцы решили с помощью колеса обозрения.

СибирьНадписьПаркПраздник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter