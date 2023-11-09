В парке у ЛДС люди выстроили в огромную надпись — так новосибирцы отпраздновали День Сибири

В Новосибирске в парке «Арена» сегодня, 8 ноября, несколько десятков жителей выстроились в огромную надпись «Сибирь». Так жители города решили отметить День Сибири. Видео с парка у себя в телеграм-канале выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Сегодня ребята собрались в парке «Арена», чтобы поздравить новосибирцев и сибиряков с Днем Сибири! С праздников нас! — написана Анна Терешкова у себя в телеграм-канале.
Новосибирцы выстроились рядом с ЛДС. В руках жители держат фонарики синего цвета.
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